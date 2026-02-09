自維聯盟至少331席 突破眾院3分之2門檻》難敵高市旋風 中道聯合小選區險全滅

日本自民黨總裁、首相高市早苗（中）領軍的執政聯盟，8日在眾議院大選中贏得壓倒性勝利，奠定長期執政的基礎。（美聯社）

日本首相高市早苗八日領導自民黨，打了一場堪稱史上最精彩的勝戰，至截稿前由自民黨和日本維新會合組的執政聯盟拿下三三一席，已篤定跨越眾議院三分之二（三一〇席）門檻，而以高舉「反高市」大旗的「中道改革聯合」席次銳減，小選區差點全軍覆沒，多位大咖議員中箭落馬，席次大幅萎縮。新興政黨「未來團隊」和「參政黨」的席次則出現大躍進，未來的國會版圖勢必大幅更新。

未來團隊、參政黨 席次大增

高市在這次大選中主帥親征，十二天下來全國的助選行腳直線總距離超過一．二萬公里，在十一個政黨黨魁中居首。高市所到之處都吸引大批人潮，即使東京下雪，選前之夜在二子玉川公園的造勢活動仍吸引逾萬民眾參加。高市不但在「陸戰」凝聚超高人氣，「空戰」也獲網友熱情應援，聲量碾壓其他政黨。自民黨發布的高市宣傳短片，十天點閱高達一．五億次。

請繼續往下閱讀...

這是一次「高市化」的選舉，民眾像追星一樣，將高市視為偶像，但最重要的是高市的高人氣，也順利地轉化為實際的選票，許多原本在落選邊緣的候選人都化險為夷，甚至在開票同時宣布篤定當選。

日本全國八日籠罩在寒流之下，日本媒體稱此為卅多年未見的大寒流，原本各方還擔心投票率不佳，但有超過二千七百萬選民選擇提前投票，較上次選舉增加六百多萬人。

中道的慘敗也令人跌破眼鏡。中道是由最大在野黨立憲民主黨與自民黨的前執政盟友公明黨，在選前倉促組成的新政黨，公明黨的背後有宗教團體創價學會支持，該學會號稱擁有六百萬張組織票，但開票結果顯示，中道預期的「一加一等於二或大於二」並未發生，從選前的一六七席大幅銳減，至截稿前小選區幾乎全軍覆沒，僅拿下三席，比例區則有卅三席。

由於公明黨提名廿八人佔據比例代表的優先順位，原立憲黨勢力可能剩不到十席，包括幹事長安住淳，老將小澤一郎、玄葉光一郎、岡田克也等多位立憲黨大咖，均中箭落馬。

公明和立憲兩黨在以往的選戰中可說是「死對頭」，這次以「反高市」進行戰略整合，問題並不在於支持者彼此排斥，而在於雙方沒有為選民提供新的支持誘因，且在選戰期間的情緒動員引發反感，被認為是最大敗因。

義總理向「好朋友」高市祝賀

在自民維新執政聯盟取得大勝後，上月才訪問日本的義大利總理梅洛尼，隨即透過社群平台向高市祝賀，並稱高市是她的「好朋友」，義大利將持續堅定地與日本站在一起，共同面對各種挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法