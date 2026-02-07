為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲印尼簽署安全協議 抗中擴張

    2026/02/07 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯（左）與印尼總統普拉伯沃六日在印尼首都雅加達簽署新安全條約，並在簽約儀式後握手。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯（左）與印尼總統普拉伯沃六日在印尼首都雅加達簽署新安全條約，並在簽約儀式後握手。（路透）

    印尼總統普拉伯沃六日與來訪的澳洲總理艾班尼斯簽署一項雙邊安全條約，將加強澳印軍事合作與深化兩國關係。此舉是澳洲政府近年來在太平洋地區推動一系列國防、警務與援助協議的一部分，旨在強化區域影響力，並抗衡中國日益擴張的地緣政治存在。

    加強軍事合作 也涵蓋貿易、投資等合作

    這是艾班尼斯自二〇二二年上任以來第五次正式訪問東南亞最大經濟體印尼。此次三天的國事訪問，除聚焦安全議題，也涵蓋貿易、投資等領域的合作。根據兩國聯合聲明，除安全條約外，印尼主權財富基金也將探索與澳洲在關鍵礦產產業的共同投資機會。

    該安全協議的完整具體細節尚未公布。根據艾班尼斯去年十一月的說法，新條約以二〇二四年簽署的雙邊國防協議為基礎，而二四年版的澳印國防協議承諾兩國在亞太地區加強合作，包括兩軍在對方境內行動的條款；此外，新條約將承諾兩國「定期在領袖及部長層級就安全事務磋商」，且將促進互利的安全活動；若兩國或其中一方的安全受到威脅，雙方將磋商並考慮可單獨或共同採取的措施以因應這些威脅。

    但澳洲外長黃英賢將新條約的藍本追溯到更早之前的一九九五年澳印安全協議。此一安全協議已於一九九九年撤銷，理由是當時東帝汶尋求脫離印尼獨立並陷入暴力衝突，澳洲隨後領導聯合國維和部隊進駐東帝汶，導致印澳關係惡化。

    不過，美聯社引述澳洲分析家看法認為，新條約本質上仍屬象徵性政治承諾，而非具法律約束力的共同防禦條款，因印尼長期奉行不結盟立場，此協議不太可能明確規定在區域衝突中是否會出兵支援澳洲，其層級也低於澳洲與美國的正式同盟，及與巴布亞紐幾內亞的安全協定。

