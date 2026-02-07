查哥斯群島基地 川普抓緊緊

英國將把印度洋上的查哥斯群島的主權移交給模里西斯，圖為群島中具有戰略意義的最大島、設有英美聯合基地的狄耶戈加西亞島。（法新社檔案照）

美國總統川普五日表示，在與英國首相施凱爾進行「頗富成效的談話」後，不再反對英國依協議將查哥斯群島主權移交模里西斯。但他強調，若未來租島模式破裂，或狄耶戈加西亞島上美軍基地運作與部隊安全受威脅，美國將保留確保並強化在該島軍事存在的權利。

英國於一八一四年根據巴黎條約取得模里西斯與查哥斯群島，一九六五年將查哥斯群島分拆為英屬印度洋領地。模里西斯一九六八年獨立時，雙方約定一旦英國不再基於國防需要該群島，應歸還模里西斯。然而英美隨即在最大島狄耶戈加西亞島建立聯合軍事基地。

自廿世紀八〇年代起，模里西斯持續主張查哥斯群島主權，並訴諸國際法院。去年二月，川普曾向施凱爾表示「傾向支持」英模達成協議；同年五月，雙方達成協議：英國同意移交主權，並以付費方式租用狄耶戈加西亞島九十九年，維持軍事基地運作。

川普態度再變 稱英相已盡力

然而上月下旬，川普發文批評英國移交主權之舉「又蠢又弱」。如今態度再度轉變，在五日發文說，施凱爾已達成「他力所能及的最好協議」；但他隨即話鋒一轉，警告若租島協議破裂或島上基地的美軍運作或安全受威脅，「我保留確保與強化美國在狄耶戈加西亞島的（軍事）存在的權利」。英相辦公室則指出，雙方同意該協議對確保狄耶戈加西亞島基地至關重要，並將持續「密切」合作落實。

