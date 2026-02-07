黎智英國安案9日判刑 最重無期刑

香港「壹傳媒」創辦人黎智英涉違反港區國安法一案，去年十二月被裁定罪名成立，訂於本月九日上午十時宣布刑期。（路透檔案照）

香港「壹傳媒」創辦人黎智英等九人及前蘋果日報等三家公司涉違反「港區國安法」一案，於去年十二月十五日宣判罪名成立後，法院訂於二月九日上午十時宣布刑期。鑑於黎智英自始未認罪，最重可能面臨無期徒刑或十年以上有期徒刑。

被告包括黎智英、張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇等六名前港蘋高層，及「重光團隊」成員李宇軒與陳梓華；另三家公司為香港蘋果日報、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報網際網路有限公司。全案被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，黎另被加控一項同類罪名，並與三家公司同被控「串謀發布煽動刊物罪」，前者屬國安法罪行，後者為一般刑事罪。

其餘八被告已陸續認罪

除黎智英外，其餘八名個人被告已於二〇二一年至二〇二二年間陸續認罪，但法院裁定待黎審結後一併量刑。歷經一五六天審理，西九龍裁判法院於去年十二月中旬判黎及三家公司全部罪名成立，更指黎「唯一目的是尋求中共倒台、長年對中國深懷怨恨」。刑期將由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰宣判。依國安法規定，該罪可處三年以上、十年以下有期徒刑；情節重大者可處無期徒刑或十年以上徒刑。

已服刑近五年兩個月

截至判刑日，黎智英已服刑近五年又兩個月。自二〇二〇年十二月遭拒保釋以來，僅八天未被羈押。其辯方曾以七十八歲高齡及患有高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎與視網膜靜脈阻塞等疾病為由，懇請從輕量刑，強調監禁每日皆加速其生命終結。判刑後，黎可在廿八日內提出上訴。

黎遭定罪後，西方國家多提出批判，美國總統川普曾坦言對此感到「非常難過」，而英國首相施凱爾也呼籲北京釋放擁有英國公民身分的黎智英。然而，香港終審法院首席法官、國安法指定法官張舉能表示，基於政治原因或身份而呼籲提前釋放被告，將「直接動搖法治的根基」。

五日晚間，已有媒體在法院外「佔位」爭奪庭內記者席，並有廿名民眾排隊搶佔旁聽席，預計屆時連同正庭及七個延伸庭，將開放一一六名記者席及四九一個公眾席。

