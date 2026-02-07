選前八卦爆料 前日駐中大使否認包二奶

日本前外務省大臣官房長垂秀夫被爆與一名中國籍女性長期往來，兩人皆否認交往。（中央社檔案照）

日本八卦週刊「News Postseven」六日爆料，前駐中國大使垂秀夫疑與一名中國籍女性長期往來。報導指出，上個月曾兩度拍到垂秀夫出入該女性住處，並掌握多張他與該女性及其子的合照，暗示雙方關係或已持續十年。兩人皆否認交往，女方更強調拍照時其丈夫在場。

知名中國通 對中強硬

垂秀夫為日本外務省知名「中國通」，曾任中國公使、駐中大使，於二〇二三年十二月卸任，退出外交一線。他素有「中國最忌憚的外交官」之稱，被視為對中強硬派代表，深受已故前首相安倍晉三重用，是安倍「自由開放印太」戰略的重要執行者。現任首相高市早苗亦與其關係密切，垂秀夫常以智囊身分為高市提供對中政策建議，並公開撰文支持其強硬立場，提出「三個處方箋」主張不應退讓。

請繼續往下閱讀...

此事件爆發時點敏感，正值日本眾院大選尾聲、自民黨選情領先之際，引發政治聯想。儘管垂秀夫現為民間人士，但其外交影響力與象徵意義仍存。週刊刻意強調女方為中國籍，並連結中國「國家情報法」，暗示可能涉及滲透風險，手法與二〇二三年十月台灣民進黨前立委趙天麟遭爆與中國籍女子往來、最終退選一事高度相似。

分析指出，中國慣用「養套殺」策略，透過商務、學術或私人關係長期佈局，適時釋出資訊打擊對手。其中「桃色陷阱」尤具殺傷力，能以道德污名化削弱強硬派政治人物公信力。此次爆料是否意圖動搖日本對中強硬路線正當性，已成各界關注焦點。

儘管已退休，垂秀夫依日本「國家公務員法」仍負有終身保密義務。若日方在其任職期間早知此事卻未介入，屬重大失職；若完全不知情，則暴露嚴重國安漏洞。面對週刊查詢，日本政府的回應是「對已離職人員不予評論」。垂秀夫則強調自己現為民間人士，並譴責報導侵害隱私。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法