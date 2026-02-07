明日投票 自民黨眾院過半勢不可擋

日本眾院大選八日投票，美國總統川普五日公開表態支持日本首相高市早苗，並保證她「絕不讓國民失望」。圖為去年十月底川普訪日時與高市一同登上美軍航艦。（路透檔案照）

中道席次大幅縮減恐腰斬

日本眾議院大選將於八日投開票，主要媒體最終民調顯示，自民黨氣勢持續擴大，單獨過半二三三席已成定局，甚至有機會突破三百席。若加上日本維新會，執政聯盟可能逼近或超過三分之二的三一〇席，掌握提議修憲與眾院再表決主導權。相對之下，立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」陷入苦戰，可能從公告前的一六七席大幅縮減，甚至腰斬。

今明兩日強烈寒流恐衝擊投票率

自民黨總裁高市早苗在選戰開跑後人氣高漲，五日又有台積電宣布加碼在熊本設立三奈米晶片廠，以及美國總統川普亦公開表態「完全且全面支持」高市的大利多加持。川普發文稱八日投票「對日本未來至關重要」，並讚譽高市為「堅強、睿智、愛國的領導者」，保證她「絕不讓國民失望」。他宣布將於三月十九日在白宮與高市舉行峰會，旨在四月訪問中國前強化美日同盟。目前最大變數為七、八日的強烈寒流是否衝擊投票率。

媒體民調一致看好自民黨

根據日本經濟新聞、讀賣新聞、每日新聞及產經﹒富士新聞網（FNN）陸續公布的最終民調，四家均指自民黨在二八九個小選區中過半維持優勢，每日新聞更分析逾六成選區領先。比例代表方面，自民黨有望從二四年選舉的五十九席增至七十席以上。

每日與日經預估自民黨可能突破三百席；讀賣、產經﹒FNN則認為可達絕對安定多數的二六一席門檻。自民黨不僅在富山、山口等保守地盤擴大優勢，連長野、靜岡等過去在野黨較強地區也現逆轉跡象。產經﹒FNN指出，去年參院選舉投給國民民主黨、參政黨與保守黨的選民，有五至六成將轉投自民黨。

維新會在大阪仍具優勢，但全國擴張有限，比例席次恐低於上屆，能否守住公告前卅四席尚存變數。若自民與維新合計達三百席以上，將實現媒體一致預期的「三分之二」局面，執政聯盟將掌握壓倒性主導權。

四家媒體皆指出，「中道」將成最大輸家。新黨整合仍在磨合期，北海道、東北等傳統票倉出現逆風，比例代表恐僅獲四十席左右，遠低於上屆立憲與公明合計的六十四席；加計小選區整體席次恐跌破一百席。創價學會組織票動員成效成關鍵，但因國會解散至投票僅十六天，加上降雪風險，動員時間有限。

國民民主黨情勢大致持平，能否守住公告前廿七席待觀察。參政黨比例支持擴大，有機會從二席躍升至兩位數。新興政黨「未來團隊」表現亮眼，可能取得近十席。共產黨、令和新選組與減稅日本則普遍苦戰，議席恐縮減。

值得注意的是，各媒體均指出仍有相當比例選民未表態，小選區約三成、甚至半數選區呈五五波狀態，加上天候因素，選情仍具流動空間。

日本秋田縣民眾一月卅日參加提前投票。眾院大選自民黨氣勢高漲，目前最大變數為七、八日的強烈寒流是否衝擊投票率。（彭博）

