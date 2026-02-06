今年至少訪中2次 普習視訊哥倆好

中國國家主席習近平4日晚間與俄羅斯總統普廷舉行視訊會議，向普廷喊話「堅定捍衛二戰勝利成果」。普廷則表示，俄方對雙方關係充滿信心，願與中方繼續加強戰略協作。（歐新社）

中國國家主席習近平四日與美國總統川普通電前，先與俄羅斯總統普廷視訊通話一．五小時，凸顯中俄「無上限」的緊密合作關係。習近平強調要「把握歷史契機」，深化高層交往與各領域務實合作，確保中俄關係沿正確軌道發展；普廷則重申「堅定支持彼此維護國家主權與安全」。

根據中國外交部聲明，習近平指出，中俄有責任推動國際社會堅守公平正義，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系與國際法準則，共同促進全球戰略穩定。普廷則讚揚兩國在貿易、能源、科技與農業等領域的合作成果，並願在聯合國等多邊組織平台加強戰略協調合作。

請繼續往下閱讀...

普廷外交顧問鄂夏柯夫表示，在外部挑戰加劇之際，莫斯科與北京在關鍵國家利益議題上相互支持。普廷已接受習近平邀請，將於上半年訪問北京，並確定出席十一月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，今年至少兩度訪中。

雙方也就對美關係交換意見，對川普發起的「和平理事會」等事務的看法近乎一致，並討論伊朗、委內瑞拉與古巴等區域議題，重申支持以國際法與聯合國憲章為基礎的平等互惠合作。普廷再次確認俄方支持北京對台灣的一中原則。

新加坡南洋理工大學副教授駱明輝指出，習近平展現能輕易與全球兩大強國對話。適逢中共中央軍委副主席張又俠落馬風波，此舉或意在向國內彰顯其領導穩定性與國際影響力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法