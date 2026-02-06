攔截星鏈數據送中 法逮4名中諜

法國逮捕4名涉嫌為中國蒐集敏感軍事情報的人士，包括兩名中國公民從「星鏈」獲取衛星數據，以及重要軍事機關的資訊，並將其傳回中國。（歐新社檔案照）

法國巴黎公共檢察官辦公室表示，包括兩名中國公民在內共四人，在上月卅一日因涉嫌在法國充當中國間諜、攔截與竊取數據並將其「送中」被捕，五日以「向外國勢力交付可能損害國家重大利益的資訊」遭正式起訴。中國則反批此乃「惡意誹謗與抹黑」。

兩嫌為中國公民 另兩嫌非法進口設備

根據檢方聲明，警方上月卅日獲報，兩名中國公民涉嫌在法國西南部吉倫特省（Gironde）的一處Airbnb民宿內，進行衛星訊號攔截活動。當地居民發現有人架設一個直徑約兩公尺的碟型衛星天線，此外該區還剛好斷網。一月卅一日，調查人員逮捕這兩名中國公民，以及另外兩名據信非法進口設備的嫌犯，並在搜查時查扣一套與用來接收衛星數據的衛星天線相連的電腦系統，進行分析。

檢方指出，這兩名中國公民以擔任某無線通訊設備研發公司的工程師為由，申請法國簽證，但其實際入境目的是要從「星鏈」（Starlink）衛星網路系統，以及其他重要實體（特別是軍事機關）竊取數據，然後將其傳回中國。這四人已接受初步聽審，其中兩人仍遭拘留。

檢方網路犯罪部門已對此事展開司法調查，重點在於其涉嫌的違法行為，包括非法向外國實體揭露可能有損國家利益的敏感資訊，以及有組織地竊取自動化處理系統的數據；若遭定罪，最重可處十五年有期徒刑。

此案是中國在歐洲一連串間諜活動相關指控中的最新一起。隨著愈來愈多西方國家情報機構警告，中國政府支持駭侵活動，北京與西方國家就間諜問題的緊張關係日益加劇。中國向來否認相關指控，並反咬西方國家對中國發動網攻。針對法國檢方的最新調查，中國外交部五日重申反對「惡意誹謗與抹黑」，呼籲相關各造維護中國公民的合法權益。

