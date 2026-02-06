為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    疑中資繞道持股SpaceX 美議員要查

    2026/02/06 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    兩名美國民主黨籍聯邦參議員聯名致函五角大廈，要求立即了解美國富豪馬斯克旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）持股狀況，釐清與中國有關的資金是否暗中持股。（路透檔案照）

    兩名美國民主黨籍聯邦參議員五日聯名致函戰爭部（國防部），要求立即了解美國富豪馬斯克旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）持股狀況，釐清與中國有關的資金是否暗中持股。

    路透五日報導，民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）和金安迪（Andy Kim）致函戰爭部長赫格塞斯，表達對中國若投資SpaceX，可能構成國安威脅的疑慮，危及關鍵軍事、情報和民用基礎設施的安全。議員引用媒體報導及法院證詞指出，與中國有關的投資人，疑似利用設於開曼群島和英屬維京群島的實體，將中國資金「繞道」，購入SpaceX股份，以遮掩資金真正來源。

    馬斯克旗下的SpaceX在美國國安領域扮演要角，該公司為美國軍方、情報機構發射衛星，並經營「星鏈」（Starlink）衛星網路，星鏈系統也被五角大廈使用，並支援烏克蘭防衛。

    敏感資訊或技術恐有外流風險

    這兩名參議員警告，基於有敏感資訊或技術外流的風險，SpaceX有任何中國持股，都將觸發美國有關「外國所有權、控制或影響」（FOCI）的相關規範。信中要求戰爭部揭露任何中國資金持股情況，並評估SpaceX是否應採取降低FOCI風險所需措施，以及此事是否應由「外來投資審查委員會」（CFIUS）審查。

    議員表示，SpaceX近日購併馬斯克旗下人工智慧公司xAI，使其版圖橫跨AI技術、火箭、太空網路和即時通訊平台，更升高釐清中國資金持股狀況的急迫性，要求戰爭部最晚二月廿日回覆。

