組新黨對戰高市 多位老將陷苦戰

日本自民黨在總裁高市早苗的高人氣帶動下形勢大好，由立憲民主黨和公明黨眾議員合組的新黨「中道改革聯合」，則陷入苦戰。即使是被視為「不可撼動」的共同代表、前首相野田佳彥，面對自民黨新人挑戰都呈現膠著狀態。（美聯社）

日本眾議院大選進入尾盤，自民黨在總裁高市早苗的高人氣帶動下形勢大好，由立憲民主黨和公明黨眾議員合組的新黨「中道改革聯合」，則陷入苦戰。即使是被視為「不可撼動」的共同代表、前首相野田佳彥，面對自民黨新人挑戰都呈現膠著狀態，同樣的情況也發生在多名前立憲黨的「大咖」候選人身上。

野田在二〇二三年選區重劃時，從原來的千葉四區轉到十四區，從一九九三年首次當選迄今，已當選十次。即使身為政壇老將，他還是每天清晨站在路口發放傳單，除了擔任首相期間之外，數十年如一日。由於野田深耕地方，選情非常穩定，自民黨很難推出能與之抗衡的候選人，甚至還曾徵召不到人選。

請繼續往下閱讀...

多人與自民黨新人拉鋸

然而，「不可撼動」的野田這次面對自民黨新人、前船橋市議員長野春信，選情卻呈現膠著狀態，尤其野田被媒體踢爆曾接受舊統一教會支援，網路上的負面聲量大漲，最新選情分析評估野田選情膠著，甚至有落選的可能性。

野田遭受的「逆風」也同樣吹到同黨重量級候選人身上。中道共同幹事長安住淳，在宮城四區與藝人出身的自民黨候選人森下千里第二次交手。產經新聞的選情評估，森下已大幅領先，由於東北地區比例代表席次較少，安住若在小選區落敗，恐難以藉由比例席次復活。

在民主黨政府時代擔任過副總理和外務大臣的岡田克也，在三重三區與自民黨前三重縣議員石原正敬打到五五波。三重縣被視為「民主王國」，兩人在二〇二四年眾院大選時交手，岡田足足領先石原八萬票，但這次在高市的高人氣壓境之下，中道的支持率低迷，再加上岡田去年在國會質詢時逼問高市對「台灣有事」的態度，高市的答詢引發中國不滿，岡田被質疑動機有問題，目前選情雖略佔優勢，但仍是一番苦戰。

支持率低迷 鐵板區不保

前民主黨創黨元老小澤一郎、逢坂誠二、枝野幸男和馬淵澄夫等大老的選情也很吃緊。小澤在岩手三區遭到自民黨藤原崇追擊；逢坂在北海道八區，與自民黨向山淳二度交手，自民黨派出副總裁麻生太郎、經濟安保大臣小野田紀美，甚至還有知名演員大泉洋的哥哥、函館市長大泉潤等大咖出馬助講，同樣打到五五波。

立憲民主黨最高顧問枝野幸男，在被稱為鐵板選區的埼玉五區，也和自民黨的井原隆打得如火如荼。而這次促成立憲與公明結合的最大推手馬淵澄夫，在奈良一區和自民黨的小林茂樹交手，雖是當選八次的老將，目前卻居於劣勢。由於日本維新會在關西圈的勢力極強，再加上奈良是高市的出生地，自民黨力拚首相故鄉三個選區全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法