巴拿馬撤銷港口合約 北京停止投資報復

美中在拉美角力再度升溫

知情人士透露，中國政府已要求國有企業暫停與巴拿馬洽談新的基礎建設項目，做為對巴拿馬政府撤銷香港長江和記實業公司（CK Hutchison，簡稱長和）在巴拿馬運河兩端港口營運合約的報復。這場涉及地緣政治與商業利益的風暴，恐將衝擊數十億美元的潛在投資，並使美國和中國在拉丁美洲地區的角力再度升溫。

彭博五日引述知情人士報導，除了下令國企暫緩新項目的談判，中國海關當局也開始加強對香蕉和咖啡等巴拿馬進口商品的檢查，這通常是貿易制裁的前奏。此外，北京還要求航運公司評估，若不會產生龐大額外成本，應考慮將貨物改道，避開巴拿馬運河或相關港口。

加強檢查巴國香蕉、咖啡

消息人士指出，雖然尚未下達最終指令，但即使是已經在進行中的工程計畫，未來也可能受到波及。

這波報復行動的導火線，源於巴拿馬最高法院上週的一項裁決。該裁決宣告長和營運巴拿馬運河港口的合約，對長和存在「逾越比例的偏袒」，「損害國家利益」，因此違憲失效，被視為美國總統川普遏制中國在美洲戰略基礎設施影響力的一大勝利。

北京譴責 巴總統：不受恐嚇

北京隨即對此表達強烈譴責，批評這項裁決「荒謬」、「可恥可悲」，警告巴國將為此付出「沈重代價」。巴拿馬總統穆里諾四日則強硬反擊，強調巴拿馬是法治國家，絕不接受外部恐嚇，並將採取相應的外交行動。

長和子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）在一九九七年獲得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各廿五年，二〇二一年又依「自動續約條款」，再取得廿五年特許經營權，直到二〇四七年。川普去年向巴拿馬施壓，要求撤銷PPC的合約，並以中國對運河影響力過大為由，揚言收回運河控制權。

報導指出，早在去年三月，由香港富豪李嘉誠家族控制的長和宣布，計畫將其全球港口資產，包括巴爾博亞港和克里斯托巴港在內的四十三座港口，出售給由美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（MSC）組成的財團時，即引發北京不滿，隨即指示國企暫停與李嘉誠家族旗下企業進行任何新的商業合作。

實質影響有待觀察

據報導，中國的報復對巴拿馬的實質影響仍有待觀察。雖然中國近年來積極在拉美地區擴張，但巴拿馬農產品對中出口佔比極低，且巴國去年已退出中國「一帶一路」倡議，雙方未來在基礎建設上的合作空間有限。

