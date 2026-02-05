高市人氣爆表 網路聲量輾壓其他黨魁加總

日本眾議院大選進入最終決戰，自民黨總裁高市早苗不僅在實體的街頭助講時人氣爆表，更稱霸網路空間，相關影片的播放量，遠遠超過其他政黨領袖。（路透）

日本眾議院大選進入最終決戰，堪稱「最強母雞」的自民黨總裁高市早苗（見圖，路透），不僅在實體的街頭助講時人氣爆表，更稱霸網路空間。日本選舉資訊網站近期發布的影片分析顯示，高市相關影片的播放量，遠遠超過其他政黨領袖，即使將所有主要黨魁的播放量加總，也難以與高市匹敵。

包括社群和YouTube影音分享等網路平台，近年在日本的選舉中逐漸扮演重要角色，尤其是年輕族群將報紙和電視稱為「舊媒體」（old media），網路平台成為訊息取得與傳播的主要來源，政治人物若能在網路上佔據優勢，對於選情具有極高加分效果。

由日本選舉資訊網站「選舉.com」開設的政治時事YT頻道，日前發布最新分析指出，本次大選相關影片的播放量，在選戰前半段（一月廿七日至二月一日）即逼近十億次點閱，不僅超越二〇二四年上次大選的水準，也直逼去年參議院選舉十七天累計的十七億次紀錄。YT已不再只是輔助戰場，而是實質左右選情的關鍵。

有趣的是，這段期間YT上大量流傳的選舉或政治相關影片，有八成以上是來自剪輯頻道、網路媒體、傳統媒體YT帳號，以及街頭演說直播等「第三方」內容。由於YT影片有分潤機制，很容易形成一窩風狀態，也就是愈有人氣的內容，就有愈多人剪輯分享或加工再傳播。這些第三方創作者的核心邏輯並非政黨忠誠度，而是「誰能帶來更多播放量」。在這種結構下，這次眾院大選的YT戰場呈現「一強獨大」局面，相關聲量幾乎被高市一人所獨霸。

過去數次選舉都曾產生過網路聲量王，例如二〇二四年競選東京都知事的石丸伸二，他在參選東京都知事前幾乎默默無聞，卻靠著網路平台為自己打出知名度，雖未當選，但仍以一六五萬票拿下第二名，將具有全國高名度的蓮舫甩到第三名。

在二四年底的眾院大選中，國民民主黨代表玉木雄一郎，以「讓可支配所得再多一點」搶下網路版圖，該黨眾院席次大躍進。二五年七月的參院大選，則換成參政黨以「日本人優先」成為網路平台流量贏家，這也反映在該黨獲得的參院席次上。

獨霸ＹＴ轉化現實動員 正向循環

然而，這次眾院大選出現明顯轉折，這些原本活躍於國民民主黨、參政黨相關內容的剪輯頻道，開始大規模轉向高市早苗，相關影片點擊與擴散效果，明顯高於其他政治人物，聲量自然迅速集中。

更關鍵的是，高市的網路優勢也轉化為實體的人潮聚集，顯示YT聲量正與現實動員形成正向循環。網路熱度轉化為現場氣勢，再回饋至網路平台，形成難以打破的迴圈。

