美俄最後核武條約失效 核衝突風險升高

2010年4月8日，時任美國總統歐巴馬（左）與俄羅斯總統梅德維傑夫（右），在捷克首都布拉格簽署「新戰略武器裁減條約」。（路透檔案照）

新戰略武器裁減條約到期 中加入核軍備競賽

美國和俄羅斯之間碩果僅存的最後一項核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START），五日正式屆期失效，形成一九六二年古巴飛彈危機以來，全球最大兩個核武強權首度沒有任何條約限制其核武庫的局面。專家警告，此舉恐將為一場不受限制的核軍備競賽揭開序幕，而中國也將捲入其中。

俄去年稱願遵守條約限制一年

隨著條約終止在即，俄羅斯總統普廷的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）四日表示，普廷在與中國國家主席習近平通話時明確指出，條約失效後，俄國「將採取有分寸且負責任的行動」，並對「尋找對話途徑與確保戰略穩定」仍持開放態度。普廷去年曾表示，若華府採取相同行動，莫斯科願在未來一年內繼續遵守條約限制。

然而，川普對於是否延長條約不置可否。匿名白宮官員二日透露，川普多次表示希望維持核武限制，並將中國納入軍備管制談判，但他將按照「自己的時間表」來決定核武管制政策。

核武管制 川普按自己時間表

「新戰略武器裁減條約」在二〇一〇年由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統梅德維傑夫簽署，限制雙方部署的核彈頭不超過一五五〇枚，發射器不超過八百具。該條約原定二〇二一年屆期，後來延長五年。二三年二月，普廷以美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友公開宣稱要在烏克蘭擊敗俄羅斯為由，宣布暫停參與該條約，但強調仍會遵守核武上限。

近期，普廷在烏克蘭戰場多次展示核嚇阻力量。俄軍在二〇二四年十一月及上月，動用新型「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈的常規彈頭版本攻擊烏克蘭。莫斯科宣稱該飛彈射程達五千公里，可攜帶核彈頭打擊歐洲任何目標。

教宗籲美俄持續遵守條約限制

各界對於條約失效的確切時間點一度感到混淆，軍備管制專家指出，條約預計將於格林威治標準時間四日晚間廿三時（台灣時間五日上午七時）正式終止；這是該條約簽署地、捷克首都布拉格的午夜。面對此一危機，史上首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）發出緊急呼籲，懇請美俄雙方不要放棄條約設定的限制。

據報導，全球核彈頭總庫存量已從一九八六年超過七萬枚的高峰，減少至二〇二五年的約一﹒二萬枚。然而，美俄正積極升級其武器系統，中國的核武庫存也在過去十年增加一倍以上。

長期倡議軍備管制的專家對條約失效深表憂慮，認為這將導致美俄展開新一輪軍備競賽，加劇全球不穩定，並升高核衝突風險。華府智庫「軍備管制協會」執行主任金波（Daryl Kimball）指出，若無法就維持條約限制達成共識，恐將助長更大規模的部署，「這將開啟一場不受限制、危險的三方軍備競賽的可能性，不僅涉及美國與俄羅斯，還包括正在擴充其規模較小但仍具致命性核武庫的中國。」

