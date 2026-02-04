為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    傳墨西哥停運石油 古巴頂多撐3週

    2026/02/04 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普聲稱，墨西哥將中止向古巴運輸石油，但墨西哥表示，仍將基於人道主義立場，持續探索所有外交管道向古巴人民輸送石油。圖為一艘載運墨西哥石油的油輪抵達哈瓦那。（歐新社檔案照）

    美國總統川普聲稱，墨西哥將中止向古巴運輸石油，但墨西哥表示，仍將基於人道主義立場，持續探索所有外交管道向古巴人民輸送石油。圖為一艘載運墨西哥石油的油輪抵達哈瓦那。（歐新社檔案照）

    一月三日對委內瑞拉發動「絕對決心行動」，成功抓捕前委國總統馬杜羅後，美國總統川普持續對中南美對立國家施壓。一月廿九日簽署阻斷古巴取得能源的行政命令後，川普二日在白宮表示，墨西哥將中止向哈瓦那運輸石油，但沒有說明細節，也未獲墨西哥政府證實。

    川普搶先公布 墨國未證實

    墨西哥總統薛恩鮑姆一日指出，當局從未與川普政府討論古巴的石油議題，即便華府想方設法要切斷古巴能源供應，並威脅實施報復性關稅，但墨西哥基於人道主義立場與避免對抗，持續探索所有外交管道向古巴人民輸送石油。

    古巴長年受能源短缺和大規模斷電所苦，重度倚賴進口精煉過的石油產品來滿足發電、汽油和航空燃油需求。美國制裁和嚴重經濟危機，使得哈瓦那政府數年來難以採購足量石油，只能依靠少數盟友支持。

    墨西哥則是古巴最大單一石油供應國。墨國與多名區域分析師認為，失去能源管道可能使古巴陷入人道危機。

    川普一日批評古巴是一個「衰退中的國家。長期如此。如今還失去了委內瑞拉的支持」、「我認為我們會和古巴達成協議」。古巴外交官向路透透露，哈瓦那與華府正進行溝通，但雙方的交流尚未發展成正式對話。

    在抨擊川普的行政命令是「非比尋常的威脅」後，古巴外交部長羅德里格斯緩和語調，在社群媒體表示「願意恢復並擴展與美國的雙邊合作」。據金融時報引述數據諮詢公司克普勒（Kpler）統計，缺少額外石油供應情況下，三週後古巴將面臨無油可用的絕望處境。

    墨西哥自身亦因為販毒集團活動，承受來自華盛頓的威脅。美利堅大學拉美關係專家李歐格蘭德分析，華盛頓手握貿易與關稅牌，川普也不避諱使用經濟脅迫迫使他國屈服，對薛恩鮑姆來說，一方面與哈瓦那的長年交情，使得墨國不願古巴爆發人道危機，但也同時必須維持與美方在廣泛領域上的合作關係，尤其是雙方將在七月重擬至關重要的「美墨加自由貿易協定」（USMCA）。

