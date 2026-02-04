印度停買俄油 輸美關稅降至18％

美國總統川普（左）表示，已與印度總理莫迪（右）達成貿易協議，印度同意停止向俄羅斯購買石油，並將向美國採購5000億美元商品，因此將把對印度商品課徵的對等關稅，由25％調降至18％。（美聯社檔案照）

大幅提升印度競爭力

美國總統川普二日表示，他已與印度總理莫迪達成貿易協議，印度已同意停止向俄羅斯購買石油，並將向美國採購五千億美元（約十五﹒八兆台幣）的商品，因此將把對印度商品課徵的對等關稅，由廿五％降至十八％。儘管莫迪稍後的回應只提及新關稅稅率，未證實協議的其他內容，但雙方和解已讓長達數月的緊張關係降溫。印度股市三日收盤大漲。

川普在自家社群網站「真實社群」發文指出，莫迪已同意停止向俄國購買石油，將擴大向美國採購石油，甚至委內瑞拉石油，此舉將有助於結束烏俄戰爭。川普還說，印度將把美國商品關稅降至零，並取消非關稅壁壘，同時採購五千億美元的美國能源科技、農業、煤炭等產品。

向美採購五千億美元商品

川普指出，基於對莫迪的友誼與尊重，並應他請求，美國和印度達成一份貿易協議，美國將把對印度的對等關稅，由廿五％調降至十八％，並強調「我們與印度的極佳關係未來將更為鞏固」。

莫迪三日在社群平台Ｘ發文回應說，他與川普之間的通話愉快，樂見美國調降印度商品的關稅，但未明確提及停止購買俄羅斯石油和其他貿易相關承諾。正在美國訪問的印度外交部長蘇杰生則說，此舉將刺激兩國經濟成長，並強化「在印度製造」政策。

低於中、越等東南亞競爭國

美國對印度的關稅降至十八％，低於競爭對手中國的卅四％，也低於越南的廿％和其他東南亞國家的十九％，將大幅提升印度產品的競爭力，並吸引更多不想因為投資中國而遭美國制裁的外資流入印度，將有助於提振印度經濟。

不過，印度很難與俄國的廉價石油一刀兩斷，也持續依賴俄國供應武器。莫迪在俄烏戰爭中保持中立，不願接受任何關於其軍事立場的指示。新德里智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）警告，由於川普善變的個性和美印貿易協議缺乏細節，在兩國發布聯合聲明前，川普和莫迪在社群平台上的發言，應被視為政治訊號，而不是最終協議。

即使如此，該協議仍可能在國防和科技等其他領域，拉近美印兩國距離。前美國駐印度大使賈斯特指出，該協議也可能為「四方安全對話」（QUAD）注入新的動力。

