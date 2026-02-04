美伊會談 德黑蘭有意大讓步

衛星影像顯示，曾在去年6月遭美軍空襲的伊斯法罕核設施（下），自去年12月以來似乎出現若干修復跡象，包括受損建物已加蓋屋頂（上），但未見其他重建工程。（路透）

6日將於土耳其面對面會談

波斯灣地區戰雲密布，為降低緊張局勢，美國與伊朗高階官員計畫六日於土耳其伊斯坦堡舉行面對面會談。伊朗總統裴澤斯基安三日表示，德黑蘭願尋求與華盛頓進行「公平且合理」的協商。

擬妥協中止或關閉核計

紐約時報報導，美方代表團將由中東特使魏科夫、總統川普女婿庫希納領銜，與伊朗外交部長阿拉奇談判，預料還會有土耳其、卡達和埃及高階官員參與。這會是自去年四月以來，歷經「午夜之錘」行動及「十二日戰爭」等重大軍事衝突後，兩國首場面對面會談。

擬將濃縮鈾轉移至俄國

儘管伊朗官方持續強硬表態「絕不在威脅下談判」，但伊朗官員透露，為使情勢降溫，德黑蘭願意做出重大讓步。據兩名伊朗官員與一名美國消息人士透露，德黑蘭目前願意中止或關閉其核計畫，甚至考慮接受美方去年提出、創建一間區域濃縮鈾聯合企業體方案。另外，伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼已在近日與俄羅斯總統普廷會晤，傳達伊朗最高領袖哈米尼訊息：伊朗會同意將濃縮鈾轉移至俄國。

裴澤斯基安在社群媒體發文申明立場，「我已指示外交事務部長，在免於威脅和不合理期望的適切條件下，基於尊嚴、謹慎及合宜等原則指引，追求公正和公平的協商」。

被問及美伊協議進展，川普表示，「船艦正駛向伊朗，是最巨大且最優良的船艦。我們正與伊朗進行談話並觀察事情會如何發展」、「若我們能夠達成某種成果，這會是好事；若事與願違，可能就會發生壞事」。

憂美空襲重燃示威之火 威脅政權

在此同時，據路透獨家報導，德黑蘭領導階層愈發擔憂美國的空襲會重新燃起示威之火，使群眾再次走上街頭。六名現任與前任官員向路透透露，近期在高階會議，伊朗官員提醒哈米尼，上個月的血腥鎮壓已激起民怨沸騰，「恐懼已不再是有效威懾」。有官員直言，與憤怒群眾抗爭結合的一場攻擊，可能導致統治體系崩潰；德黑蘭的敵人正尋求引發更多示威行動，藉此瓦解該國政權。

哈米尼也從官員口中得知，許多伊朗人準備再次與安全部隊對峙。美國有限度空襲等諸如此類的外部壓力，可能壯大示威者的膽量和信心，使政權遭受無法修補的損害。路透指出，伊朗官員所透露的內幕，顯示出對外展現壓制示威者和對抗華盛頓的德黑蘭政府，內部實則存在顧慮。

政治高壓經濟下滑 民怨未消

分析師和內情人士判斷，即便在政府壓制下街頭回歸平靜，受經濟下滑、政治壓迫、貧富差距擴大及根深蒂固的貪腐所醞釀的公眾不滿並未消散。伊朗官員憂心，民眾可能因先前行動累積的經驗，加上玉石俱焚的心態刺激，發動更加劇烈的示威。若是在美國空襲之際爆發，德黑蘭可能祭出更為嚴厲的手段應對，造成血流成河的局面。

美國與伊朗官員預定6日在土耳其伊斯坦堡舉行會談。伊朗總統裴澤斯基安表示，德黑蘭願尋求與華府進行「公平且合理」的協商。（美聯社檔案照）

