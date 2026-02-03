為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    達賴喇嘛奪葛萊美有聲書獎 中國跳腳

    2026/02/03 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，1日以有聲書作品獲頒生平首座葛萊美獎。（美聯社檔案照）

    諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，1日以有聲書作品獲頒生平首座葛萊美獎。（美聯社檔案照）

    諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，一日以有聲書作品獲頒生平首座葛萊美獎（Grammy Awards）。九十高齡的達賴對於獲得這項音樂界的最高榮譽表示感激，中國官方隨即對此表達不滿。

    達賴在洛杉磯舉行的第六十八屆葛萊美獎頒獎典禮上，以「冥想：達賴喇嘛尊者的沈思」（Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama，暫譯），獲頒「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」（Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording）。該作品邀集韋恩萊特（Rufus Wainwright）及羅傑斯（Maggie Rogers）等知名藝術家合作，並由韋恩萊特代為領獎。

    「冥想：達賴喇嘛尊者的沈思」是達賴的智慧語錄，融合印度古典音樂及世界各地藝術家作品的結晶，達賴首度獲得提名便得獎。長期流亡印度的達賴透過社群媒體發表感言：「我懷著感激與謙卑之心接受這項肯定。我不將其視為個人的榮耀，而是對我們共同普世責任的認可。」

    儘管身著深紅色僧袍、腳踩簡樸涼鞋並戴著寬邊眼鏡的形象，與全球娛樂名人截然不同，但達賴強調：「我深信和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類一體的理解，是全球八十億人共同福祉的關鍵。」

    中國政府對達賴獲獎表達強烈不滿。中國外交部發言人林劍在例行記者會上聲稱，達賴並非單純宗教人士，「而是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」，達賴獲獎是「反華政治操弄」，「我們堅決反對有關方面利用藝術獎項做為反華政治操弄的工具，這一立場是一貫且明確的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播