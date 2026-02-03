日深海成功採集稀土泥 蘊藏規模估全球第三大

日本科研鑽探船「地球號」，已成 功在南鳥島周邊水深約6000公尺的 深海海床，成功採集含有稀土的泥 漿。 （法新社檔案照）

日本政府二日宣布，日本海洋開發機構（JAMSTEC）的科研鑽探船「地球號」，已成功在南鳥島周邊水深約六千公尺的深海海床，成功採集含有稀土的泥漿。研究團隊推估當地至少蘊藏一千六百萬噸稀土，規模為全球第三位。日本政府計畫最快明年二月進行大規模試掘，對於擺脫對中國供應鏈的依賴，往前邁進一大步。

南鳥島為日本最東端，雖然行政區為東京都小笠原村，但距離東京都心約一九五〇公里，島上沒有居民，但有防衛省和國土交通省人員常駐。二〇一二年，東京大學研究團隊在南鳥島附近的海底發現稀土資源，隔年進一步確認該礦床的部分區域具有高濃度稀土，推估至少蘊藏一千六百萬噸。

南鳥島的稀土蘊藏量不僅足夠日本使用數百年，而且當地採集的稀土泥不像一般陸上稀土礦，含有釷和鈾等明顯的放射性元素。日本經濟新聞報導，南鳥島深海稀土泥含稀土元素的礦化物組成較純淨、放射性與其他有害物質含量低，使得後續的加工和提取比傳統稀土礦簡單，有助於減少環境負擔與加工成本。

較大的問題是位於六千公尺以下的深海海床，稀土存在於黏土狀沉積物中，而非固體礦脈，日本利用管線進行吸泥，必須確保管線能否長時間承壓不破裂，泥漿輸送是否會堵塞、逆流、磨損，以及設備能否長時間連續作業。

由於採集成本極高，且有一定難度，再加上從中國進口的稀土價格極低，所以即使已發現十多年，日本政府對於著手開採並不積極，但中國屢次以稀土做為政治武器進行勒索，二〇一〇年日本將釣魚台收歸國有後，中國對日實質禁運稀土，去年又因首相高市早苗在國會答詢時論及「台灣有事」，以戰略性管制名義再度出招，高市內閣忍無可忍，決定加速南鳥島稀土泥開採作業。

試掘作業屬於內閣府大型研究計畫「戰略性創新創造計畫（SIP）」的一環，試採方式是由地球號延伸管線，透過無人潛水器（ROV）調整水流，利用從船上注入的海水壓力，將海底泥土推送至船上回收。這是在海底油田與天然氣田鑽探技術基礎上加以改良的全球首創嘗試。讀賣新聞報導，SIP計畫投入約四百億圓（約八十一‧六億台幣），開發用於粉碎泥土的「採礦裝置」，以及回收用的特殊管線等設備。

地球號上月十二日從靜岡出港，卅日首次進行稀土泥採集，二月一日清晨汲取到船上。日本政府計畫在此次成功的基礎上，於二〇二七年二月進行大規模試掘，每日最多回收三五〇噸泥土。

