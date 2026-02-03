美軍壓境奏效？ 伊朗總統下令重返談判桌

美國總統川普揚言對伊朗採取軍事行動。圖為航艦林肯號上的F/A-18E超級大黃蜂戰機準備起飛。 （法新社檔案照）

在美國重兵壓境之際，伊朗媒體二日報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令展開與美國的核協議談判。稍早前，德黑蘭當局表示，正著手規劃談判的方法及框架，預計數日內完成。雙方訊息前由區域國家居中傳遞。

在伊朗當局血腥鎮壓上月達到巔峰的反政府抗議後，美國總統川普揚言對伊朗採取軍事行動，並下令調派「林肯號」航空母艦打擊群前往中東。但在加強施壓之際，川普仍主張對達成協議充滿希望。德黑蘭當局也堅稱，希望透過外交解決分歧，但也矢言將強烈回應任何侵略行為。

法斯通訊社（Fars）引述匿名政府消息人士的說法報導，裴澤斯基安已下令與美國就核議題展開談判，但並未說明具體日期。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，正審慎檢視並敲定外交程序每個階段的細節，希望能在數日內完成，這項討論涉及談判方式和框架，區域內的國家正擔任雙方訊息傳遞的調解者，但未透露可能談判內容的細節。

華爾街日報一日報導，美軍一旦接獲攻擊指令，將可執行有限度空襲，但川普要求軍方做好「決定性攻擊」的準備，可能會引發德黑蘭做出相應強度的報復反擊。因此，五角大廈正增派防空系統進駐中東，為美國駐軍、以色列和阿拉伯盟友提供保護，顯示在下達任何重大空襲伊朗的指令前，美方仍需時間備戰。

報導指出，美軍已在中東部署的防空系統，包括可攔截空中威脅的八艘驅逐艦，以及位於約旦、可擊落無人機的F-15E戰鬥機。五角大廈增派可在大氣層攔截彈道飛彈的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德），以及防禦低空、短程威脅的「愛國者」防空飛彈到約旦、科威特、巴林、沙烏地阿拉伯和卡達等美軍基地。另有六架F-35戰機從加勒比地區飛往中東，數架EA-18G電子作戰機從波多黎各飛往西班牙。

白宮發言人凱利表示，在伊朗問題上有眾多選項可供川普選擇，「總統已表明希望不需要採取軍事行動，但伊朗應該在為時已晚之前達成協議」。川普此前曾表示，他認為德黑蘭是認真與華府協商，但若外交管道失敗，「巨大、強力的船艦」就會朝伊朗而去。

