柯伯吉：美印太戰略核心 第一島鏈不可侵犯

美國戰爭部（國防部）政策次長柯伯吉近日訪問日本及南韓，並在首爾智庫世宗研究所發表演說。（歐新社檔案照）

訪日、韓 要求盟友承擔責任

美國戰爭部（國防部）政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）近日訪問日本及南韓，並在首爾智庫世宗研究所的公開演說中闡述，美國總統川普的印太政策以「第一島鏈的拒止嚇阻」為核心，致力在西太平洋部署一支具有韌性、分布廣泛且現代化的部隊，阻止任何一方透過武力迅速取得決定性勝利，確保沿第一島鏈發動侵略不可行，但這種以實力謀和平的策略，不能僅依靠同盟情感，而是盟國必須實際承擔相應責任。

柯伯吉指出，在後冷戰時期大部分時間裡，美國的國防政策都受到抽象概念、單極化世界的假設，以及脫離地緣政治現實的野心所左右，因此川普開始務實評估美國的利益和權力現實。如今，印太地區已是全球成長重心、全球製造業中心及地緣政治樞紐，深深影響美國人的長期安全、繁榮和自由，而要維繫印太的穩定，必須仰賴權力平衡，防止任何一國掌握主導權。

請繼續往下閱讀...

美國及其盟友一方面應努力與中國建立穩定、和平的關係，在力所能及處達成共識，並在必然存在的分歧處，以尊重和清醒的態度進行協商。另一方面，美國及其盟友也必須認知到中國正在進行的軍事現代化建設，以及在印太乃至更廣泛地區日益頻繁的軍事活動，並以清晰、明確的手段加以應對。

阻止任一方取得決定性勝利

柯伯吉強調，美國在印太的防禦戰略核心，是第一島鏈的拒止嚇阻，目標是要確保對第一島鏈發動侵略不可行，包括在日本、菲律賓、朝鮮半島及印太其他地區部署一支具有韌性、分布廣泛且現代化的部隊，以阻止任一方透過武力迅速取得決定性勝利。與此同時，美方也遞出橄欖枝，繼續與中國保持尊重、專業的溝通，並專注於戰略穩定、危機控管及降低誤判和溝通不良的風險，不尋求與北京建立敵對關係，而是尋求體面的和平。

然而，維護穩定與和平的責任不能分配不均，川普已坦率指出許多領袖數十年來一直迴避的現實，即關鍵地區的安全過度依賴美國的決心和奉獻，在自身國防上投入不足，這種不合理的模式加重美國人民的負擔。對美國及其盟友有利的權力平衡，在於盟友擁有真正的軍事實力、工業能力和政治決心，以共同責任、而非永久依賴為基礎的同盟，才是最持久也最強大。

柯伯吉表示，美國過去數十年一直呼籲歐洲增加國防預算，卻始終無人理睬，結果是歐洲軍力急遽衰弱，對歐洲和美國都沒有好處。在川普緊盯下，北大西洋公約組織（NATO）盟國終於將軍費佔國內生產毛額（GDP）的比例提升至三‧五％，而這些原則同樣適用於亞洲盟友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法