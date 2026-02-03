日眾院大選最新民調》執政聯盟衝300席 有望跨修憲門檻

日本媒體的最新民調顯示，首相高市早苗領導的自民黨，將在8日投開票的眾議院大選中單獨過半，加上執政盟友日本維新會，執政聯盟合計可望超過300席。（路透檔案照）

中道改革聯合 席次恐減半

日本眾議院大選進入中盤階段，朝日新聞與產經新聞‧富士新聞網（FNN）分別公布最新情勢調查，結果兩份調查均顯示，自民黨將單獨過半，加上日本維新會，執政聯盟合計可望超過三百席以上。而立憲民主黨與公明黨眾議員合組的「中道改革聯合」欲振乏力，公告前的一六七席可能減少一半，國民民主黨大致持平，參政黨和新興小黨「未來團隊」的席次則可能大躍進。

自民黨可能單獨過半

另外，日本新聞網（FNN）的民調也顯示，比例代表投票，將投給自民黨者佔卅二％、中道為十％，尚未決定者佔廿四％。若以年齡層來看，十八歲到廿九歲世代中，中道的比例代表支持率幾近於零，自民黨則有卅％，其次是國民民主黨的十七％。

朝日新聞以電話與網路方式進行調查，取樣達約卅七萬人，FNN的取樣則約有十六‧二萬人，以家用電話和手機方式進行。

眾院大選的應選席次為四六五席（小選區二八九席，比例代表一七六席），公告前自民黨有一九八席、維新會卅四席，中道則有一六七席。

產經調查顯示，自民黨在超過兩百個小選區中佔有優勢，單獨過半不成問題。比例代表方面，也已鞏固二〇二四年上次選舉所獲得的六十多席，並有進一步累積的氣勢，合計可望挑戰三百席以上。維新會除了鐵票區大阪府以外，由於未能有效向其他地區擴張，是否能達到公告前的席次仍未可知。

不過，自民和維新兩黨合計席次，可望跨越提出修憲動議的三分之二門檻（三一〇席），未來若法案在參議院遭到杯葛否決，執政聯盟也有足夠席次可由眾院提出再決議。

而號稱有工會和創價學會兩大組織票的中道，由於未能打開知名度，再加上對安全保障等方面的政策不明，目前佔優勢的小選區不到廿個，朝日預估席次應在六十到八十七席之間，比公告前的席次減少一半。

在前兩次眾院和參院大選爆紅的國民民主黨，不敵「高市早苗旋風」，網路聲量也難以擴大。在比例代表方面，已鞏固公告前的席次，但在小選區方面並無顯著成長，席次可能維持在公告前的廿七席上下。

同樣在去年參院大選爆紅的參政黨，這次大量提名，小選區提名達一八二人，儘管選情不佳，在比例代表方面仍有一定支持度，席次可能從公告前的二席增加到十席上下。

去年首次進軍參院取得一席的未來團隊，獲得年輕族群支持，可望在比例代表方面取得五到十席。至於共產黨、令和新選組、日本保守黨和減稅憂國等，則陷入苦戰，席次可能減少。

日本放送協會（NHK）最新民調則顯示，回答「一定會去投票」或「已完成提前投票」的選民合計達六十三％，比公告一週前的數據上升五個百分點，顯示投票意願明顯升溫。而希望自民黨過半、執政陣營整體過半的比率，合計為四十七％。

