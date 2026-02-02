為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民主黨執政城市抗議 川普禁國土安全部介入

    2026/02/02 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    數百名示威者1月31日在舊金山海洋海灘（Ocean Beach），以人體排字方式拼出「ABOLISH（廢除）」，回應明尼蘇達州明尼阿波利斯近日發生的兩起聯邦移民執法人員暴力執法致人於死事件，向移民暨海關執法局（ICE）抗議。現場同時展示寫有「WE HAVE EYES, NO MORE LIES（我們有眼睛，不要再說謊）」標語。（美聯社）

    數百名示威者1月31日在舊金山海洋海灘（Ocean Beach），以人體排字方式拼出「ABOLISH（廢除）」，回應明尼蘇達州明尼阿波利斯近日發生的兩起聯邦移民執法人員暴力執法致人於死事件，向移民暨海關執法局（ICE）抗議。現場同時展示寫有「WE HAVE EYES, NO MORE LIES（我們有眼睛，不要再說謊）」標語。（美聯社）

    美國總統川普一月卅一日表示，他已下令國土安全部「在任何情況下」都不得介入民主黨主政城市的抗議活動，除非這些城市請求聯邦政府協助。由於當天適逢全美各地同步舉行反移民暨海關執法局（ICE）示威活動，川普此言看似旨在避免已在明尼蘇達州導致兩人死亡的移民執法人員，又在街頭與抗議人士爆發衝突，但川普也揚言，絕不容許攻擊聯邦幹員或破壞聯邦財產。

    川普在社群平台上發文說，他已指示國土安全部長諾姆，聯邦幹員在任何情況下都不要參與民主黨主政城市的抗議與騷亂，除非這些地方政府主動「請求」協助；ICE與邊境巡邏隊（Border Patrol）會「強力」保護所有聯邦建築免遭「瘋狂走路工、煽動者與叛亂分子」的攻擊…地方政府應該自己保護州與地方財產，但也有責任與義務保護聯邦財產、建築、公園與其他一切，「我們（聯邦幹員）在你們那裡，只是做為負責保護聯邦財產的後援。」

    川普也警告，絕不容許朝聯邦幹員的臉吐口水、對執法車輛車燈拳打腳踢，或是對車輛投擲石塊或磚塊，違者必遭同等、甚至更嚴厲的懲罰，「我們絕不允許我們（聯邦）法院、聯邦大樓或任何其他受我們保護的設施，被以任何形式破壞」。

    ICE禁制令 明州遭法官駁回

    與此同時，明尼蘇達州也試圖透過法律途徑趕走ICE。明州檢察長艾里森（Keith Ellison）與其他官員要求法院發布暫時禁制令，阻止聯邦幹員在該州執行任務，但此要求已於一月卅一日遭法官駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播