民主黨執政城市抗議 川普禁國土安全部介入

數百名示威者1月31日在舊金山海洋海灘（Ocean Beach），以人體排字方式拼出「ABOLISH（廢除）」，回應明尼蘇達州明尼阿波利斯近日發生的兩起聯邦移民執法人員暴力執法致人於死事件，向移民暨海關執法局（ICE）抗議。現場同時展示寫有「WE HAVE EYES, NO MORE LIES（我們有眼睛，不要再說謊）」標語。（美聯社）

美國總統川普一月卅一日表示，他已下令國土安全部「在任何情況下」都不得介入民主黨主政城市的抗議活動，除非這些城市請求聯邦政府協助。由於當天適逢全美各地同步舉行反移民暨海關執法局（ICE）示威活動，川普此言看似旨在避免已在明尼蘇達州導致兩人死亡的移民執法人員，又在街頭與抗議人士爆發衝突，但川普也揚言，絕不容許攻擊聯邦幹員或破壞聯邦財產。

川普在社群平台上發文說，他已指示國土安全部長諾姆，聯邦幹員在任何情況下都不要參與民主黨主政城市的抗議與騷亂，除非這些地方政府主動「請求」協助；ICE與邊境巡邏隊（Border Patrol）會「強力」保護所有聯邦建築免遭「瘋狂走路工、煽動者與叛亂分子」的攻擊…地方政府應該自己保護州與地方財產，但也有責任與義務保護聯邦財產、建築、公園與其他一切，「我們（聯邦幹員）在你們那裡，只是做為負責保護聯邦財產的後援。」

請繼續往下閱讀...

川普也警告，絕不容許朝聯邦幹員的臉吐口水、對執法車輛車燈拳打腳踢，或是對車輛投擲石塊或磚塊，違者必遭同等、甚至更嚴厲的懲罰，「我們絕不允許我們（聯邦）法院、聯邦大樓或任何其他受我們保護的設施，被以任何形式破壞」。

ICE禁制令 明州遭法官駁回

與此同時，明尼蘇達州也試圖透過法律途徑趕走ICE。明州檢察長艾里森（Keith Ellison）與其他官員要求法院發布暫時禁制令，阻止聯邦幹員在該州執行任務，但此要求已於一月卅一日遭法官駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法