華爾街日報︰獨攬中共軍權 對台行動「習說了算」

中共中央軍委副主席張又俠被撤職的原因至今成謎，有一說是他向美國洩露核機密並受賄，另一說則是他與習在何時讓共軍做好與台灣開戰的準備問題上存在分歧。（法新社檔案照）

「華爾街日報」一日報導，中共中央軍事委員會副主席張又俠和委員劉振立落馬後，軍委主席習近平在對台軍事行動上已是「我說了算」，這種獨攬軍權以及認為美國總統川普政府漠視台海議題的評估，提升習對兩岸「統一」的信心。不過，分析指出，中國近期入侵台灣的可能性不大，目前正專注於軍事恫嚇和網路攻擊等脅迫性策略。

美藉第一島鏈「拒止防禦」阻中侵略野心

據報導，有實戰經驗且是習近平親密盟友兼兒時好友的張又俠被查，意味習近平消除可能反對對台採取軍事行動的權威意見，這個時機點至關重要，因為共軍正邁向習近平設定的二〇二七年建立侵台能力的目標。透過清洗高階將領，習近平將軍隊指揮權掌握在自己手中。如今，中國與台灣之間的軍事對抗，將完全由他一人決定。

張又俠被撤職的原因至今仍是謎，有一說是他向美國洩露核機密並受賄，另一說則是他與習在何時讓共軍做好與台灣開戰的準備問題上存在分歧。華府智庫「詹姆士敦基金會」分析師湯廣正分析，習希望軍隊「在二〇二七年之前具備聯合入侵台灣的能力，而張明確將此一目標設定在更接近二〇三五年之際」。其他分析也認為，張和習之間任何潛在的政策分歧，可能在於如何訓練和配備軍隊。

美國總統川普一月卅一日被媒體問到，是否擔心新一波共軍高層整肅對美中穩定或台灣議題造成影響？川普稱密切關注此事，並指「他（習近平）在中國備受尊敬，他就是老闆，是我正在打交道的人」。

外交政策和軍事分析家認為，鑑於習近平已肅清他親自挑選的中央軍委六名高階將領中的五人，近期入侵台灣的可能性已降低，反而轉向一場旨在不費一槍一彈就瓦解台灣防禦決心的行動，包括持續不斷地模擬從海空封鎖台灣的演習，以展現北京在心理戰背後的強大軍力。

與中國官員溝通的人士透露，張去職凸顯習對「統一」前景的信心達到掌權十四年以來新高。這種信心也源自於評估川普政府軍事干預台海的興趣不大。華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻表示，川普政府近期批准對台價值一一一億美元軍售，北京方面解讀為「促進國防工業發展」，而非安全承諾。習將四月川普訪中視為進一步削弱台灣信心的機會，包括在貿易上讓步，促使川普做出交易性表態，動搖台灣對美國國防承諾的信心。

然而，美方官員表示，白宮正致力透過以「第一島鏈」為核心的「拒止防禦」遏制北京侵略野心。近期簽署的美台「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，將台灣產業生態鏈與美國經濟緊密結合，有效地將台灣「矽盾」轉化為美國不可或缺的國家安全資產，以此提高中國侵台成本，在避免不必要對抗的情況下阻止相關行動。

