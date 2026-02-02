高市今春擬訪美 將獲最高規格國賓待遇

（法新社檔案照）

於川普訪中前到訪 美確立「先日後中」戰略順序

日本首相高市早苗預計今年春季首度出訪美國，相關消息人士透露，川普政府正積極協調，考慮以最高規格的「國賓待遇」（State Guest）接待高市，顯示在美國總統川普預計四月訪問中國前夕，美方旨在對內對外強烈展示美日同盟堅若磐石的緊密關係，確立「先日後中」的戰略順序。

日本時事通信社報導，若高市此行確定獲得國賓待遇，將是近年日美領袖外交中的最高層級，其政治意涵不言而喻。

岸田、石破訪美 無福享受最高待遇

回顧近期紀錄，二〇二四年四月，時任日本首相岸田文雄訪美時，雖受到拜登政府高規格禮遇，但名義上為行政部門最高規格的「正式訪問」（Official Visit）；而去年二月時任首相石破茂，則是以層級稍次的「正式實務訪問」（Official Working Visit）形式訪美。

所謂「國賓待遇」，通常包括在白宮南草坪舉行盛大歡迎儀式、檢閱儀仗隊、鳴放廿一響禮砲，以及晚間最受矚目的白宮正式國宴（State Dinner）。川普政府有意以此規格接待高市，除了彰顯日本做為美國在亞洲最重要盟友的地位外，也與今年適逢美國建國二五〇週年的歷史時刻相呼應。

據報導，目前行程規劃鎖定在三月下旬日本「春分」連假期間，美方正著手研擬相關紀念活動，力求場面盛大。不過，高市這趟訪美行程仍存在變數，即日本即將於二月八日舉行眾議院選舉投開票，如果執政的自民黨選情出現重大動盪，甚至導致政權不穩或更迭，高市訪美計畫勢必面臨調整，甚至可能取消。

報導指出，川普之所以願意打破慣例，除了地緣政治考量，也與個人偏好有關。川普對同屬保守派陣營的高市評價甚高。高市在日本政壇以鷹派立場著稱，且在國內享有高支持率，川普曾私下稱讚她是「強有力的領導者」。對於推崇強人政治的川普而言，與高市建立良好的私人情誼，有助於他在印太地區推行政策。

此外，時間點的選擇至關重要。川普計畫四月訪問中，並已公開表示有意在下半年邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪美。在與北京展開複雜的談判與博弈之前，川普急需先鞏固美日同盟，確保在安全與經濟議題上，日美步調一致。

