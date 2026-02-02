伊朗︰美進攻將掀區域戰爭

伊朗預定1至2日在荷莫茲海峽進行實彈演習。最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，恐將引發區域戰爭。圖為1名女子1日走過德黑蘭前美國大使館外牆，上有1幅描繪美國無人機的壁畫。（法新社）

川普︰兩國正在談話 伊朗國安會︰談判持續進展

伊朗最高領袖哈米尼一日將此前爆發的反政府示威指為「政變」，並警告已在中東部署大規模軍力的美國一旦攻打伊朗，將觸發區域戰爭，進一步升高始於美國總統川普威脅要對德黑蘭鎮壓抗議人士採取軍事行動而起的緊張情勢。同日稍早，伊朗宣布將歐洲國家軍隊列為「恐怖團體」，以報復歐盟決定將伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。

報復歐盟 將歐洲軍隊列恐怖團體

前述言論是現年八十六歲的哈米尼，就當前情勢所發出的最直接威脅。儘管美國已在接近伊朗的阿拉伯海部署航空母艦「林肯號」與其他戰艦，但川普是否會動武仍是未知數。伊朗宣布一至二日在荷莫茲海峽實彈演習，美軍中央司令部（CENTCOM）警告，演習期間不得威脅美國軍艦或飛機，也不得干擾商業航運。

哈米尼說，「美國人應該要知道，他們這回要是挑起戰爭，將會是一場區域戰爭」。哈米尼還向伊朗民眾喊話，不必被川普的言論「嚇到」…伊朗沒有搧風點火，更沒打算攻擊任何國家，「但若有人流露貪念，想攻擊或駕馭（伊朗），伊朗將還以重擊。」

川普一月卅一日透露，伊朗正在與美國「談話」，「我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼。」伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）也在X發文說：「有關談判的結構性安排正持續取得進展。」

因遭強力鎮壓而漸趨平息的反政府抗爭行動，德黑蘭斥之為美國與以色列煽動的「暴動」。哈米尼指控暴民攻擊警察、政府中心、革命衛隊中心、銀行與清真寺，還焚燒《可蘭經》，「就像一場政變…政變已被鎮壓」。

德黑蘭當局坦承抗議期間有三千多人喪生，但堅稱死者多為安全部隊與無辜旁觀者，並將暴力歸咎於「恐怖行為」。但人權團體與外國政府指控，伊朗政府強力鎮壓，造成數千名抗議人士死亡。歐盟一月廿九日宣布，將革命衛隊列為恐怖組織，標誌歐盟對伊朗領導層的態度發生象徵性轉變。

對此，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）一日痛批，歐盟將革命衛隊列為恐怖組織，是「再次盲目聽命美國而做出違背其人民利益的決定」，德黑蘭將根據相關反制法律，將歐洲軍隊列為恐怖團體，國會國家安全委員會將商議驅逐歐盟各國駐外武官，並協同外交部處理後續事宜。

官方媒體報導，國會議員開會時身穿革命衛隊綠色制服以示團結，並呼喊「美國去死」、「以色列去死」，以及「歐洲不要臉」等口號。目前並不清楚伊朗此舉會有何立即影響。美國已在二〇一九年將革命衛隊列為恐怖組織，加拿大與澳洲也陸續跟進。

