川普再揮關稅大棒 古巴快沒油

美國總統川普廿九日簽署行政命令，將對對古巴出售或提供時油的國家的對美出口商品加徵關稅。圖為油輪「海洋水手號」本月九日載運最後一批墨西哥石油駛抵古巴哈瓦那港。（法新社）

美國總統川普廿九日簽署一項針對古巴的行政命令，宣布因古巴構成威脅而進入國家緊急狀態，並對任何直接或間接向古巴出售或提供石油的國家，其對美出口商品徵收額外關稅。此舉除將把本就陷入能源危機的古巴推入深淵，也形同施壓古巴目前最主要的供油國墨西哥。預料古巴石油只夠撐數週，該國官員痛斥川普此舉是殘酷侵略行為。

美宣布國家緊急狀態

白宮指出，此舉旨在保護美國國家安全與外交政策，因古巴與俄羅斯等敵對勢力結盟—包括容許俄方在古巴設立專門竊聽美國國安情報的訊號設施，並庇護哈瑪斯、真主黨等恐怖組織，且支持西半球敵對勢力破壞美國制裁與區域穩定。該命令授權國務卿魯比歐與商務部長盧特尼克制定相關關稅措施及執行細則。

受美國長期制裁影響，古巴已深陷能源與經濟危機，石油主要仰賴墨西哥、委內瑞拉與俄羅斯。然俄油因烏克蘭戰爭遭制裁，委內瑞拉更於本月初因美軍逮捕總統馬杜羅而中斷供油。廿九日，當被記者問到是否試圖「扼殺」古巴時，川普說，古巴是個「失敗的國家」，「扼殺」一詞太毒舌，但古巴看起來確實是撐不下去了。

目前古巴僅剩墨西哥一個供油來源。墨國總統薛恩鮑姆雖致力與川普維持關係，卻屢次聲援古巴，並於廿八日澄清墨西哥石油公司（Pemex）未全面停止對古巴輸油；據統計，Pemex去年一至九月每日輸油近兩萬桶至古巴。儘管川普與薛恩鮑姆廿九日通話，但未談及古巴石油議題。

古巴外長羅德里格斯譴責此舉為「對古巴及其人民的殘酷侵略行為」，警告民眾將面臨極端生存威脅，並抨擊美國以關稅作為「勒索脅迫」手段，逼迫他國加入其備受國際譴責的封鎖政策。

