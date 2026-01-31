美軍推進 伊朗嗆報復沒有限制

美國與伊朗軍事衝突一觸即發，恐對中東地區情勢造成重大衝擊。圖為伊拉克民眾廿九日簽署文件加入親伊朗民兵組織真主黨旗下團體烈士旅。（法新社）

美國總統川普廿八日示意可能對伊朗發動「迅速而猛烈」的軍事打擊，瞬間引發中東局勢高度緊張。戰爭部長赫格塞斯也表明五角大廈將準備好執行川普軍事決策。伊朗卅日強硬警告，對美軍的回應「沒有限制」，美軍軍事基地和航空母艦都是潛在報復目標。

不觸及防禦力 伊願恢復與美談判

有別於對去年六月美軍「午夜之錘」轟炸行動的「有限」反制，伊朗軍方發言人表示，此次將對美方一切軍事行動給予立即且果斷的無限制回應。伊朗淮將阿克拉米尼亞指出，美軍航艦存在「重大弱點」，波斯灣區域內的數座美軍基地都在伊朗中程飛彈射程範圍內，警告若美國做出誤判，事態發展絕不會符合川普速戰速決的想像。

伊朗外長阿拉奇卅日表示，伊朗願恢復與美國的談判，前提是對話必須公平公正，且不得觸及伊朗的「防禦能力」，特別是其彈道飛彈計畫。

川普廿八日發文，指德黑蘭達成協議的時間所剩無幾，一支以「林肯號」航空母艦為首的龐大艦隊正朝伊朗前進。川普隔日表示，伊朗避免美方軍事行動的兩項必要條件為「無核」及「停止殺害示威者」。川普也緩和威脅語調，稱正計畫與伊朗當局溝通。同日出席第一夫人紀錄片首映會時，稱「希望」不必動用美軍艦隊。

赫格塞斯則在內閣會議中表明，「準備落實總統對戰爭部的一切要求」。強調川普既表明不讓伊朗具備核能力，就不會讓德黑蘭研發核武。

紐約時報指出，川普對伊朗的施壓策略類似委內瑞拉模式，先集結軍力於外海長期施壓，最終以武力推翻政權。然而，伊朗遠比委內瑞拉難以對付。川普近日已收到一份擴大的對伊朗軍事行動方案清單，內容不僅包括進一步摧毀伊朗核設施與飛彈能力，甚至可能針對伊朗最高領袖哈米尼及其安全體系發動打擊。

報導說，計畫中最具風險的選項，就是派遣特種部隊深入伊朗突襲，摧毀去年六月空襲中倖存的核設施。但川普向來對地面作戰極度謹慎，常提及一九八〇年卡特總統派特種部隊赴伊朗營救人質行動慘敗的教訓。

