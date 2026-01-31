美參院外委會通過4法案 凸顯美台夥伴關係

美國聯邦參議院外交關係委員會廿九日通過四項台灣相關法案，被視為向白宮釋放明確訊號，強調美台夥伴關係不容忽視。圖為台灣高雄海軍基地軍事演習。（彭博）

美國聯邦參議院外交關係委員會廿九日通過四項台灣相關法案，內容涵蓋能源安全、海底電纜韌性及外交支持等領域。隨著總統川普預計四月訪中與中國國家主席習近平會晤，國會此舉被視為向白宮釋放明確訊號，強調美台夥伴關係不容忽視。

香港南華早報報導，這次同步推動法案反映美國會對台支持力道往往高於行政部門。相關人士指出，在川普政府一方面對北京施壓、另一方面尋求對話之際，國會正加緊行動，試圖在關鍵外交節點前鞏固對台政策方向。相關法案仍須經參、眾兩院院會審議通過，並交由總統川普簽署後才能生效。

參院外委會通過的四項法案包括「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」、「台灣盟友基金法案」及「戰略海底電纜法案」，聚焦台灣在面對北京壓力甚至衝突情境下的實際風險。其中，能源安全法案要求美國優先向台灣出口能源與相關技術，以因應可能出現的封鎖情境。法案修正內容並指出，二〇二四年美國對中國出口的液化天然氣遠高於對台灣的供應量。

海底電纜韌性法案則針對台灣高度依賴海底電纜的通訊現況提出因應措施。台灣幾乎所有網路與電信流量皆透過海底電纜傳輸，過去曾發生疑似與北京有關船隻干擾電纜的事件。法案要求建立先進監測機制、快速應變程序，並成立「兩岸應急規劃小組」，同時授權對破壞關鍵基礎設施的相關實體祭出資產凍結與簽證限制等制裁。

「戰略海底電纜法案」進一步要求美國與盟友在台灣海峽等關鍵區域強化海底電纜保護與協調，以因應蓄意破壞行為。

至於「台灣盟友基金法案」，則規劃於二〇二六年至二八年間提供一億二千萬美元資金，協助維持或強化與台灣外交關係的國家。自二〇一三年以來，已有十一國轉向承認北京，法案旨在反制中國日益強勢的外交作為。

另外，旨在解除台灣官員訪美期間展示主權象徵限制的「台灣主權象徵法案」此次未獲進展。該案最早由聯邦參議員克魯茲於二〇二〇年提出，歷經多次重提，至今仍遭擱置。

