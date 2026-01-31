梅蘭妮亞紀錄片首映 亞馬遜豪砸23億惹議

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞廿九日出席在「川普－甘迺迪中心」舉辦的紀錄片「梅蘭妮亞」首映會。會場布置凸顯梅蘭妮亞喜愛的黑白美學，她身穿D&G禮服、腳踩Christian Louboutin高跟鞋，並罕見熱情回應記者提問。（路透）

美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania），廿九日在華盛頓「川普－甘迺迪中心」舉行首映會。除了總統川普與梅蘭妮亞，出席首映嘉賓多為川普親信與內閣成員。然而，本片由科技公司亞馬遜斥資七五〇〇萬元（約廿三億台幣）購入版權及宣發，金額之高引發外界議論。

規格堪比好萊塢電影

亞馬遜的四千萬美元版權費報價高出次高的迪士尼一四〇〇萬美元一截，擔任執行製作人的梅蘭妮亞據報可從中分得七成。本片記錄梅蘭妮亞在川普第二任期上任前的廿天經歷，她在廿八日受訪時說，觀眾將得以一窺其工作、自我及與人溝通的真實樣貌，「他們將因而更認識我一些」。

亞馬遜另投入三五〇〇萬元用於廣告宣傳，約是一般大型紀錄片行銷預算的十倍，包括在美式足球（NFL）季後賽投放電視廣告，待遇堪比好萊塢電影規格。

川普先是在社群媒體發文，宣揚梅蘭妮亞是「必看之作」。首映會上，讚揚該片「引人入勝」。面對媒體質問整個紀錄片的活動是否只是亞馬遜創辦人貝佐斯向川普政府示好之舉？川普回應，「我真的不曉得，我沒有參與」、「這是由我的妻子完成，我認為這是部非常重要的電影，展現出白宮的生活，著實是件大事」。

當被追問天價製作費用是否合理時，川普則轉而批評前總統歐巴馬：「你應該去問歐巴馬，他拿了大筆錢卻什麼都沒做。而梅蘭妮亞是真的在製作，她做了一件了不起的事。」紐約時報報導此則新聞時，標題十分辛辣：「『梅蘭妮亞』首映夜，總統看見光彩，他人看見貪腐」。

出席首映者還有戰爭、農業、內政、衛生等部部長及眾院議長強生。路透引述匿名官員說法，內閣成員出席被視為義務。同樣被問及本片經費爭議，強生表示，「這對歷史和各個層面來說都是一項非常重要的製作，我認為這是值得的投資，且將獲得回報」。儘管投入鉅資，本片票房前景卻不樂觀。據票房分析師估算，本片首週票房為五百萬美元。

紀錄片「梅蘭妮亞」首映會會場布置，凸顯梅蘭妮亞喜愛的黑白美學，她身穿D&G禮服、腳踩Christian Louboutin高跟鞋，並罕見熱情回應記者提問。（法新社）

