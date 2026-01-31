烏克蘭極凍 川普稱俄允停戰1週

美國總統川普廿九日在白宮召開內閣會議。川普表示，俄國總統普廷已同意其請求，暫停襲擊烏克蘭首都基輔一週。（路透）

克里姆林宮證實停火 澤倫斯基質疑 準備對等回應

隨著烏克蘭自卅日起迎來持續至下週的嚴寒天氣，部分地區氣溫將降至攝氏零下卅度，使因俄軍襲擊而中斷供暖、供水與電力的民生狀況雪上加霜。美國總統川普廿九日在內閣會議上聲稱，俄國總統普廷已同意其請求，在一週內不襲擊基輔及其他城鎮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫卅日證實，普廷已同意接受川普的個人請求，自即日起至二月一日止，暫停對烏克蘭首都基輔發動空襲，以創造有利和平談判的條件。然而，烏克蘭總統澤倫斯基強調，雙方並未達成正式停火協議，過去一夜的確沒有針對烏克蘭電力設施的襲擊，但俄軍近期已轉向打擊道路與鐵路等後勤補給線。

烏克蘭空軍卅日指出，俄軍當夜仍發射逾百架攻擊無人機及一枚伊斯坎德—Ｍ短程彈道飛彈。烏方長期指責俄方「將冬季武器化」，蓄意破壞能源基礎設施加劇平民苦難。澤倫斯基對普廷是否真會停火表示懷疑，強調「有大量證據顯示俄國無意結束戰爭」。他指出，目前僅基輔就有逾四百五十棟建築仍未恢復供暖，全國多地情勢嚴峻。

美伊緊張 三方會談有變數

澤倫斯基同時表示，若俄方停止轟炸烏國電網與能源設施，烏軍也願對等停止攻擊俄國煉油廠等目標。此提議源自上週烏、美、俄三方在阿布達比的會談。原定二月一日續談，但可能因美國與伊朗緊張升級而延後。川普特使魏科夫稱，上次會談取得許多進展，安全與經濟協議草案已近乎完成，「烏克蘭人現在充滿希望」。

不過，領土問題仍是和平協議最大障礙。澤倫斯基重申，可為結束戰爭妥協，但絕不放棄領土完整；莫斯科則要求烏方割讓尚未佔領的地區，雙方在頓內茨克控制權上亦未達共識。美方提出在「自由經濟區」設置折衷方案，試圖緩解僵局。

俄國外長拉夫羅夫則質疑美國擬議的雙邊安全保障，稱其旨在維護「奉行反俄新納粹政策的烏克蘭政權」，難以確保持久和平。他的說法使正在進行的談判根本基礎受到質疑，因為基輔認為，烏美安全保障協議是烏俄簽署任何協議的關鍵條件。

