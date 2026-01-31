為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    與中做生意 川普警告英加「危險」

    2026/01/31 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    英國首相施凱爾卅日在上海參觀知名的古典園林豫園。（美聯社）

    示警英國加深經濟聯繫錯誤

    英國首相施凱爾近日訪問中國，並與中國國家主席習近平晤談，雙方在英中經貿關係上取得進展，包括改善市場准入、降低關稅和達成投資協議等，但美國總統川普聽聞後警告，倫敦與北京加強商業聯繫「非常危險」。川普還連帶批評早施凱爾一步訪中的加拿大總理卡尼，並威脅對加製飛機徵收五十％關稅，並取消認證。

    英回應川普自己也要訪中

    川普在第一夫人梅蘭妮亞的紀錄片首映會上，被問及對英中加強經貿聯繫的看法時直言，「他們這樣做非常危險」。英國貿易大臣布萊恩特隨後回應，川普的說法是個錯誤。唐寧街十號也表示，華府事先已知道施凱爾這次訪中及其目標，且強調川普本人也將於四月訪問中國。

    轟加拿大不該指望中國解決問題

    在川普發言數小時前，施凱爾廿九日與習近平相處三小時，包括晤談八十分分鐘，並在會談後指英中關係處於「良好且牢固」的狀態。施凱爾也稱讚免簽和降低威士忌關稅等英中協議是「非常重要的便利措施，象徵我們正在努力改善兩國關係」。在施凱爾之前，過去兩個月法國、加拿大與芬蘭領袖相繼訪中，下月則是德國，皆被中國視為外交勝利。

    據了解，英國政府已宣布中國將放寬對英國一般旅客和商務旅客的入境規定，允許免簽證入境停留最多卅天，與澳洲、法國、德國、義大利和日本等國條件一致。

    川普揚言撤銷加製飛機認證

    川普廿八日也砲轟加拿大，稱其與中國合作「對加拿大更危險」，並指「加國情況並不好，不能指望中國解決問題」。他先前已威脅若加拿大繼續執行總理卡尼訪中期間所達成的經貿協議，將對加國輸美商品加徵一百％關稅。川普另指控加拿大「錯誤、非法且一直拒絕」為美國灣流系列飛機核發認證，揚言撤銷龐巴迪環球快車（Global Express）等所有加製飛機的認證，直至灣流獲全面認證為止。川普同時揚言對加國輸美飛機祭出五十％關稅。

    中解除制裁英國會議員

    另一方面，隨著習近平可能應邀訪英，英國下議院議長霍伊爾重申，只要仍有議員遭中方制裁，便不會允許習近平進入國會大廈或對國會演說。北京於二〇二一年三月以「散布新疆人權虛假訊息」為由，制裁五名下議院及兩名上議院議員；同年九月，英國兩院議長宣布禁止中國官員進入國會大廈，直至制裁解除。對此，施凱爾卅日表示，已與習近平溝通，習稱「限制不再適用」，意味被制裁議員可自由赴中。但部分議員表示寧願繼續受到制裁，不願成為談判籌碼以換取英方將中國官員移出制裁名單。

