澳擬收回達爾文港 中又喊經濟制裁

針對澳洲政府堅持圖收回由中國嵐橋集團承租的達爾文港，中國駐澳洲大使肖千警告，若澳方採取強硬手段，北京政府將採取行動捍衛中企利益。（路透檔案照）

針對澳洲政府堅持收回由中國企業承租的達爾文港（Darwin Port），中國駐澳洲大使肖千廿八日發出嚴厲警告，揚言若澳方採取強硬手段，北京政府將採取行動捍衛中企利益，恐將重創雙方價值數千億澳元的投資、貿易與合作關係。

澳洲總理艾班尼斯則在訪問東帝汶時重申，希望達爾文港回歸澳洲所有。廿六日在達爾文受訪時也明確指出，將港口租賃予中企「不符合澳洲的國家利益」，政府正透過商業談判，將其重新納入澳洲掌控。

請繼續往下閱讀...

達爾文港位於澳洲北領地，因其地理位置鄰近東南亞且具備重要軍事戰略價值，長期以來一直是澳中關係的敏感神經。二〇一五年十月，北領地政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及其周邊設施以五﹒〇六億澳元（約一一一億台幣）租賃給該集團，租期長達九十九年。

這項協議自簽署以來，在澳洲國內引發極大爭議，尤其是針對外資控制關鍵基礎設施的安全風險。澳洲朝野政黨在去年聯邦大選期間，均表態應收回該港。此事也遭到美國批評，因為美軍陸戰隊當時已輪調進駐達爾文。

保護中企 肖千高調開嗆

肖千在坎培拉召開記者會表示，北京將採取行動保障中國企業的利益；如果嵐橋被迫退出，會影響到中國企業與澳洲該地區之間的實質投資、合作與貿易。

肖千指出，嵐橋集團在過去十年投入鉅資經營達爾文港，已於上個財政年度轉虧為盈，獲利約九六〇萬澳元。肖千不滿地表示：「虧損的時候，你們就把港口租給外國公司；現在開始盈利了，你們又想收回，這不是做生意的方式。」他強調，雖然嵐橋集團是否退出營運由該公司自行決定，但若澳洲政府採取「武力或強硬手段」介入，中國政府勢必會為了保護企業合法權益而採取行動。

分析家認為，肖千此次高調表態，實際上是在警告澳方，一旦收回達爾文港，北京可能再度動用「經濟制裁」做為報復，恐波及澳洲農產品、礦產或服務貿易。達爾文港的最終歸屬，將成為觀察澳中關係是走向和解，還是重回對抗的重要指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法