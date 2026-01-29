林肯號抵中東軍演 川普嗆伊時間不多

美國與伊朗關係緊張之際，美軍在「林肯號」航空母艦打擊群抵達中東次日，宣布在中東舉行空中演習。圖為林肯號上的EA-18G「咆哮者」電子作戰機。（美聯社檔案照）

美國與伊朗因德黑蘭政府鎮壓反政府示威，兩國劍拔弩張，升高中東緊張情勢之際，美軍在「林肯號」航空母艦打擊群抵達中東的次日，廿七日宣布一連多天在中東空中軍演。在美軍可能的攻擊威脅下，伊朗廿八日與多個中東國家接觸，並表態拒絕在軍事威脅下展開談判。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國均表示，不會允許其空域用於任何攻擊行動。

美國總統川普廿八日再對伊朗發出強硬警告，敦促德黑蘭當局「時間已經不多，立刻回到談判桌」，就其爭議性核計畫達成協議，否則將面臨比去年更猛烈的軍事打擊。川普發文聲稱，「一支規模比派往委內瑞拉更龐大的艦隊正迅速朝伊朗前進」，「它已準備就緒，必要時能迅速完成任務」。他重提去年六月美軍成功摧毀多處伊朗核設施的「午夜重鎚行動」，「上次攻擊已造成重大破壞，下一次會更糟！別讓這種事再發生」。

伊拒軍事威脅下談判

美軍中央司令部廿六日才宣布「林肯號」航艦打擊群已抵達中東，廿七日即宣佈，將與中東多國及巴林舉行聯合演習。據華盛頓郵報報導，美國也調派一支曾參與二〇二四年四月打擊伊朗行動的F-15E戰鬥機中隊進駐；英國則部署颱風式戰機做為「防禦能力」。

目前尚不清楚川普是否決定動武。他先前劃下兩條紅線：殺害和平示威者與大規模處決遭拘禁者。「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）廿八日指出，伊朗示威至少六二二一人死亡，其中五八五八人為示威者、二一四人為政府附屬部隊，另有一四九名未參與示威的平民喪生。

沙國王儲沙爾曼廿八日與伊朗總統裴澤斯基安通話，表明沙國「不會允許其空域或領土，被用於任何針對伊朗的軍事行動，或者任何一方發動的任何攻擊，不論其來源」。阿聯隨後也提出類似聲明。這兩國都駐有美軍空中武力和部隊。美國在中東最大基地為駐卡達的烏代德空軍基地，為中央司令部前進行動總部。

分析家指出，美國仍可從烏代德空軍基地、約旦、航空母艦或印度洋狄耶戈加西亞基地發動打擊。但若動武目標是迫使伊朗妥協或促成政權更迭，軍事行動可能需持續數週甚至數月，若缺乏區域支援，單憑空襲難度極高。

