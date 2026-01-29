日眾院大選多黨對決 高市去留成主軸

由立憲民主黨與公明黨眾議員合組的「中道改革聯合」，調查顯示支持度不如預期。（路透）

自民黨領先 支持率逾3成5

日本眾議院大選呈現多黨對決局面，情勢混亂，日本媒體在選戰開跑第二天，公布首份比例區投票意向調查，顯示自民黨仍以超過三成五以上的支持率領先，由立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」則約兩成，去年參議院大選投給公明黨的受訪者，僅約六成表示會投給中道。

這次眾院大選有十一個政黨參與，而且在小選區大量提名，許多選區出現多黨對決局面，多數選區變成三人以上、甚至四到五人混戰，傳統的「朝野對決」崩解，勝負也變得極難預測。

傳統朝野對決崩解 勝負難料

不過，由於自民黨黨魁、首相高市早苗宣布，自民黨與日本維新會的執政聯盟若未過半，將會辭去首相職務，讓「高市去留投票」成為這場選戰的主軸之一，變成一場「挺高市vs.反高市」的準公投。

日本富士新聞網（FNN）廿八日公布選戰開跑後的第一份投票意向調查，在詢問「目前比例代表打算投給哪一個政黨」時，自民黨以超過三成五居冠，其次是約兩成的中道，再來依序為日本維新會、參政黨與國民民主黨，但這三黨均未達一成。

從「支持高市內閣」的受訪者動向來看，約六成表示將在比例代表投給自民黨，投給維新會與參政黨者各約一成。

相對地，在「不支持高市內閣」的受訪者中，約五成表示將投給中道。另外，在自稱沒有支持特定政黨的「中間選民」中，約四成表示會投給自民黨，表示將投給中道者約一成多。

中道是立憲民主黨與公明黨的眾議員在選前合組的新黨，為分析兩黨「合體效果」，調查也詢問受訪者在去年參院選舉時的比例代表投票對象。

結果顯示，在回答去年曾投給公明黨的受訪者中，約六成表示此次比例代表將投給中道，而在小選區投給中道候選人者僅約五成多。中道支持度不如預期，去年曾投給公明黨的選票，有近半數在眾院大選中不會移轉給中道。

