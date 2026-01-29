「馬杜羅命運」美施壓委臨時總統配合

在美國總統川普（右）下令推翻委內瑞拉前總統馬杜羅後，美國情報機構質疑，代理總統羅德里格斯（左）是否會與川普政府合作，切斷與中國等美國對手的關係。（法新社檔案照）

魯比歐出席國會聽證示警

美國採取軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜羅後，由副總統羅德里格斯接替為臨時總統，不過，近日美國情報報告質疑羅德里格斯是否會與川普政府合作，正式切斷與中國等美國對手國家關係。對此，國務卿魯比歐警告，羅德里格斯「很清楚馬杜羅的命運」。

準備好動用武力「確保最大配合度」

魯比歐廿八日將就一月三日美國對委內瑞拉軍事行動，出席聯邦參議院外交關係委員會聽證會說明。根據事先準備的書面證詞，針對羅德里格斯配合度的問題，魯比歐說，「我們相信，她自己的利益與推進我國關鍵目標一致」，「毫無疑問，一如總統說過的，若其他方式無效，我們準備好動用武力來確保最大的配合度」。

這場聽證會是數週來，民主黨議員指控川普政府欺騙議員、逾越使用武力授權範圍後舉行。魯比歐在書面證詞中堅定捍衛這場軍事行動，表示美國「逮捕了兩名毒品走私者」、馬杜羅「是遭起訴的毒販，而非合法國家領袖」，這些都在未損失任何一條美國人命、或者需要持續軍事佔領下完成，「歷史上少有以如此低代價達成如此高成果的例子」。

未明確切斷與中俄伊等國關係

路透廿七日引述四名消息人士說法，美國情報報告質疑羅德里格斯是否會與川普政府合作，正式切斷與美國對手國家關係。美國官員先前已公開表明，希望羅德里格斯切斷與伊朗、中國和俄羅斯等關係密切盟邦的關係，包括驅逐這些國家的外交官和顧問。但是羅德里格斯上任臨時總統以來，尚未公開宣佈這類行動，這些國家也派代表出席她的就職儀式。

美中情局長親赴委內瑞拉會談

伊朗曾協助委國修復煉油廠，中國接受委國以石油償債，俄國則供應飛彈等武器。川普也點名古巴希望委國切斷與其關係。古巴長期提供委國安全與情報支援，換取低價石油。美方憂心若無法掌控羅德里格斯，恐難避免更深層的軍事介入。一名了解情報內容的消息人士透露，中央情報局（CIA）局長雷克里夫已於十五日親赴卡拉卡斯與她會談。

美接觸軍方與安全部門高層作備案

華府希望藉此遏制對手在西半球影響力，並為美國企業爭取投資委國能源產業的機會。但羅德里格斯廿五日公開表示「受夠」美國干預。目前川普政府尚無立即替代人選，但正積極接觸軍方與安全部門高層作為備案。

情報報告亦指出，反對派領袖馬查多因缺乏與安全機構的深厚連結，尚不具備有效治理條件。不過川普上週表示希望她「參與」領導階層，雖未詳述細節，但一名知情人士透露，白宮視其為較長期選項。

截至目前，中情局與委內瑞拉政府皆未回應相關報導。一名川普政府匿名高層官員表示，總統「持續對委國領導階層施加最大影響力」，「期待持續這種合作」。

