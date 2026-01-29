戰損近120萬人 俄「贏小輸大」

美國智庫「戰略暨國際研究中心」指出，自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍隊陣亡、負傷或失蹤人數已逼近120萬人，領土斬獲卻極為有限，且進展緩慢。圖為烏克蘭東南部札波羅熱地區遭俄軍空襲。（法新社）

規模已超過二戰大國戰損

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿四週年。美國權威智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新發布的研究報告指出，儘管俄羅斯宣稱在烏克蘭戰場握有主導權，但數據分析顯示，俄方正為極其微小的領土擴張付出慘痛代價。自二〇二二年二月全面入侵烏克蘭以來，俄軍陣亡、負傷或失蹤人數已逼近一二〇萬人，規模超過二次世界大戰以來任何大國所經歷的戰爭損失。

這份「俄羅斯在烏克蘭的消耗戰」（Russia’s Grinding War in Ukraine）報告，引述多項情報數據指出，俄軍在二〇二五年全年的傷亡率大幅飆升，平均每月折損約三萬五千人。截至二〇二六年一月，俄軍陣亡人數介於廿七萬五千至卅二萬五千人之間；相較之下，烏軍陣亡人數約十萬至十四萬人，戰場情勢明顯傾向烏克蘭，比例約為二比一或二﹒五比一。

絞肉機式戰爭 損失史上罕見

報告指出，俄軍在烏克蘭面臨的損失，已達蘇聯在阿富汗十年戰爭中傷亡人數的五十倍以上。俄國正在經歷一場「絞肉機」式的戰爭，若目前的戰爭節奏持續，俄烏雙方的傷亡總數將在二〇二六年春季突破兩百萬大關。

侵烏進展微小「以公尺計」

儘管俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）聲稱，俄軍正在烏克蘭推進，但CSIS指出，數據反映的事實截然不同，俄軍在二〇二四年僅奪取烏克蘭約〇﹒六％領土，二五年則約〇﹒八％。烏克蘭憑藉戰壕、反戰車路障、地雷等組成的「縱深防禦」策略，搭配無人機與砲火，成功阻止俄軍任何具有戰略意義的推進。

智庫報告：淪三流國家

報告指出，在戰火最激烈的地區，俄軍平均每日推進速度僅介於十五至七十公尺之間，甚至不如一次世界大戰期間的攻堅行動。在部分地區，俄軍每日的領土斬獲「連半個足球場都不到」。這種「以公尺計」的進展，顯示烏克蘭防禦系統的韌性，以及俄軍在缺乏現代化戰術與精密通訊支援下，只能採取人海戰術硬衝的窘境。

經濟衰退 勞動力嚴重短缺

除了戰場損失，報告也針對俄羅斯戰爭經濟進行檢視。二五年俄國的經濟成長率降至約〇﹒六％，且面臨高通膨、消費需求疲軟與嚴重的勞動力短缺。儘管莫斯科試圖透過提高軍事預算—二五年佔國內生產毛額（GDP）約六％以上，來支撐戰局，但報告直言，這場戰爭已讓俄國淪為二流甚至三流國家。

CSIS報告挑戰美國總統川普等人認為莫斯科掌握戰場優勢的觀點，指出俄國並未如其宣傳般邁向勝利，而是在一場難以自拔的消耗戰中持續失血。對美國與歐盟而言，若未能進一步對俄國施加軍事與經濟壓力，普廷將持續拖延談判，以換取更多談判籌碼，即使這意味著未來數月還將有數十萬人喪命。

