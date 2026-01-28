川普、華茲聯手滅火 明州槍擊案指揮官調離

被指控暴力執法的美國邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino），據傳將調離明尼蘇達州明尼阿波利斯，但國土安全部堅稱他未遭解職。圖為示威者26日在博維諾下榻飯店前抗議。（歐新社）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市本月已有兩名美國公民遭聯邦執法人員擊斃，激化聯邦與地方、共和與民主兩黨之間對立情緒。為此，美國總統川普與民主黨籍明州州長華茲（Tim Walz）通話，展現合作化解全國緊張局勢共識，執法指揮官與部分人員也被調離當地。

卅七歲母親古德與卅七歲男護理師普雷蒂，分別在七日與廿四日與移民暨海關執法局（ICE）等執法人員對峙時遭擊斃。川普政府控訴兩人為試圖傷害執法人員的「國內恐怖主義」，但當前公開的事證未能支持官方說法，在全美多地引發不滿ICE執法的示威抗議浪潮。

面對跨黨派譴責與街頭抗議，川普廿六日緊急派遣其信賴的白宮邊境事務主管、「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）親赴明尼阿波利斯，接手執法行動，並直接向總統報告。同時，爭議人物、邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）據傳將調離當地，但國土安全部堅稱他未遭解職。川普同日晚間還與國土安全部長諾姆密會近兩小時。諾姆與白宮副幕僚長米勒此前曾指控普雷蒂為「本土恐怖份子」，如今白宮刻意與此說法保持距離。

川普稍後發文寫道，華茲致電尋求合作解決問題，「這是一通非常好的通話。我們也確實像是在同一條船上」。川普指出，政府要的是由明州當局掌握所有移民罪犯，「州長和我都希望能讓治安變得更好」。川普接著與明尼阿波利斯市市長佛雷通電，同樣表示「溝通非常良好」。佛雷透過社群平台表示，「總統同意當前局勢不能持續下去」，部分聯邦執法人員將調離當地，但未說明確切人數。

相較此前政府高層對兩名死者的強硬指控，白宮新聞秘書李威特廿六日緩和語調，對普雷蒂之死表達悲痛，強調「包括總統在內，白宮沒有任何人會想看到人們受傷或遭殺害」。儘管如此，目前仍未有明確跡象顯示，川普政府將調整派駐全副武裝ICE執法人員，進入民主黨城市掃蕩的強硬移民政策。

除國會民主黨人推動凍結ICE預算，恐導致聯邦政府停擺外，共和黨內部也出現反彈和批判聲浪，前副總統彭斯、參議員克魯茲等人呼籲徹查槍擊案。代表共和黨競選明州州長的律師馬德爾（Chris Madel）則宣布退選，直言無法再隸屬一個「報復本州公民」的政黨，痛批聯邦探員「僅憑膚色任意攔檢」。

