張又俠落馬引震驚 紐時：習近平統治下無人安全

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，其「解放軍第二號人物」的獨特地位，以及與中國國家主席習近平的緊密關係，使得張又俠失勢的震撼程度，遠高於近年數十名將領失勢產生的衝擊。（路透社檔案照）

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，其「解放軍第二號人物」的獨特地位，以及與中國國家主席習近平的緊密關係，使得張又俠失勢的震撼程度，遠高於近年數十名中共將領失勢產生的衝擊。學者分析，這意味著在習治下無人能明哲保身。

紐約時報專文探討張又俠落馬原因與後續影響。曾在二〇二四年與張又俠會晤的前白宮國家安全顧問蘇利文描述這是「地震級」事件，「令人震驚，更多的是疑問」。

紐時指習大可讓七十五歲的張又俠體面退休，卻反而使其晚節不保。「解放軍報」廿五日刊登的社論指控，張與另一名失勢將領劉振立「踐踏破壞軍委主席（習近平）權威」。

依該篇社論的內容，美智庫「蘭德公司」學者梅姍姍分析，張、劉兩人「的確對習構成挑戰，也確實是對個人的背叛」、「雖然提及了貪腐，但對我來說，指控的核心非常政治性，那就是背叛」。

蘇利文︰張未論及核議題

習對張出手的原因引起廣泛討論。部分專家判斷，習或許認為先前對其他將領的整肅，擴大張的權力；另有分析指出，習認定系統性的腐敗問題根深蒂固，需要「劇烈手術」來為新世代的指揮官清出道路。

華爾街日報廿五日披露，張又俠涉嫌向美國洩露中國核武計畫情資。但據蘇利文說法，核議題並非雙方二四年會晤的中心議題，張不但沒有透露任何敏感資訊，甚至沒有實質論述。

張與習皆為父輩曾替毛澤東效力的「太子黨」，進而成為習二〇一二年掌權後，推動解放軍現代化的核心人物，以及管理解放軍戰力的耳目。

張二〇一二年便升任解放軍總裝備部部長。該單位因負責研發、採購昂貴武器系統，被視為是貪腐溫床。他則一路任職至一七年，並在其他曾任職該部門的高階官員因打貪行動失勢下全身而退。

事到如今，若張遭正式起訴，可能面臨軍法體系的秘密審判，幾乎肯定會被判有罪並入獄服刑。

中國旅美政治學者鄧聿文表示，張又俠落馬終將對北京的權力階層產生重大影響，「因為此舉移除了其中一道安全屏障」、「即便張與習的個人關係，也無法保證他的安全。因此，沒有人會覺得安全」。

曾任職五角大廈的新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員唐安竹指出，張又俠屬於「曾征戰沙場並對此心存敬畏」的將領，能夠客觀評估美國與台灣的軍事能力，並向習說明奪取台灣的軍事風險和代價，「我擔心，如果由張又俠之外的人向習提供軍事建議，會有什麼後果」。

