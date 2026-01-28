施凱爾訪中前添陰影／英媒爆︰中國駭英3任首相府核心

英國首相施凱爾將於28日至31日訪問中國，這是英國首相時隔8年再次訪中，預計將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強等政要。圖為施凱爾（左）2024年11月在巴西里約熱內盧參加「20國集團」峰會時，與習近平（右）會晤。（路透檔案照）

在英國首相施凱爾（Keir Starmer）啟程前往中國訪問，以深化英中經貿關係前夕，英國媒體廿六日援引美國情報界消息來源報導，中國駭客曾在二〇二一年至二四年間，駭入三任英國首相的幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。

「每日電訊報」獨家報導，獲得中國政府支持的駭客，曾以強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）等三任首相最親近幕僚的手機為目標。目前並不清楚這三位首相的手機是否也曾遭駭，但一名消息人士透露，中國駭客的行動「直搗首相官邸的核心」，中國間諜可能已讀取涉及政府高層官員的簡訊或監聽通話，也可能已獲取IP位置、通訊量等後設資料（metadata），進而洩露官員的聯絡人及其地理位置。

美國情報部門消息人士指出，代號為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國間諜行動仍在持續中，因此施凱爾及其高級幕僚可能也已經暴露身份。英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）去年十一月曾向國會發出關於中國間諜威脅的警示，但批評人士表示，執政的工黨為了與中國達成貿易協議，對北京的敵意行動採取軟弱立場，危及國家安全。

影子國家安全大臣克恩斯（Alicia Kearns）痛批，施凱爾政府究竟還需要多少證據，才能停止對習近平卑躬屈膝，才能真正展現國家風範、捍衛自身利益？「工黨政府正在獎勵那些敵視我們國家的行為」。

報導指出，儘管中國駭客至少在二〇二一年就駭入英國高層官員的手機，情報機關卻直到二四年才發現相關情況。目前仍不清楚中國駭客從首相親近幕僚的手機中，究竟獲取哪些資訊。

中國外交部廿七日宣布，施凱爾將於廿八日至卅一日訪問北京和上海，這是英國首相時隔八年再次訪中，預計將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強等政要。

英擬加強管控中國國家實體

另一方面，「金融時報」報導，英國政府計畫根據「外國影響力登記計畫」（FIRS），對中國在英國的影響力加強審查，但只將與最敏感領域有關的若干國家實體納入「加強管控」級別，避免將中國和俄羅斯及伊朗一同列入該級別。知情人士透露，方案之一就是將中國國安部和中共統戰部納入「加強管控」級別，希望藉此更好地保護英國免受中國威脅，同時不會損害雙方的經貿關係。

但對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）警告，對於中共這種黨國體制而言，只將國安部和統戰部納入「加強管控」的級別，根本無法解決問題。

