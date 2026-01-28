政權保衛戰 高市︰沒過半就下台／自民黨拚過半 聯盟衝261席穩定國會

日本眾議院大選27日開跑，朝野共有11個政黨提名1280人參選，多數小選區呈現多黨對決局面。自民黨黨魁、首相高市早苗將「執政黨過半」定為勝負基準，若未過半將辭職下台。（彭博）

對中路線成攻防焦點

日本眾議院大選廿七日開跑，朝野共有十一個政黨提名一二八〇人參選，多數小選區呈現多黨對決局面。大選預定二月八日投開票，將選出包括小選區二八九席及比例區一七六席，共四六五席眾議員。日本首相高市早苗宣布，將「執政黨過半」定為勝負基準，如果未能過半將辭職下台，因此這次選舉被視為高市政權保衛戰。

眾院大選廿七日公告完成候選人登記，各政黨黨魁也在全國各地街頭發表選戰「第一聲」演說，宣布選戰開跑。執政的自民黨共提名三三七人，其中小選區提名二八五人，若加上推薦與支持人選，合計二八七人，包括二〇二四年大選禮讓公明黨候選人的十個選區。自民黨在小選區的候選人超過二八〇人，為二〇一四年以來首見。

由於自民黨與執政盟友日本維新會，並未進行提名協調，維新會在小選區提名八十七人，以關西與首都圈為主的地區，將出現執政聯盟正面交鋒局面。

另一方面，參政黨小選區候選人數比二〇二四年眾院選舉大幅增加一倍以上，達到一八二人。該黨在積極財政、保守政治理念等政策上，與高市有不少共通點，但在一八二個選區全數與自民黨對決，可能導致保守派選票進一步分散。

而由立憲民主黨與公明黨眾議員組成的新黨「中道改革聯合」，共提名二三六人，其中小選區二〇二人，皆為立憲黨出身的候選人。由於公明黨出身的廿八名候選人均在比例區候選名單中佔有優先順位，立憲出身候選人若在小選區失利，恐難藉由比例區敗部復活。

國民民主黨此次大幅提名，小選區提名一〇二人，將與中道在四十六個小選區對決。而過去曾與立憲進行選舉合作的共產黨，這次也在小選區提名一五八人，將在九十七個小選區與「琵琶別抱」的立憲黨出身候選人正面對決。

高市以自民黨總裁身分，與維新會兩位共同代表—大阪府知事吉村洋文和藤田文武，廿七日上午共同在東京秋葉原發表選戰開跑「第一聲」。高市強調，「如果無法取得過半席次，將辭去首相職務」。

自民維新執政聯盟在解散前席次，分別為自民一九八席、維新三十四席，加上與執政陣營合作的無黨籍議員，勉強達到過半的二三三席。產經新聞報導，自民黨選舉對策委員長古屋圭司提出自民單獨過半的目標，即需增加卅五席，並非易事。若能達成此目標，維新也維持公告前的席次，執政陣營將可達二六一席，進入「絕對安定多數」。屆時，在十七個常任委員會中，執政黨議員將掌握過半，國會運作將會極為穩定。

