日眾院大選開跑》高市早苗：台灣有事不作為 日美同盟必瓦解

日本首相高市早苗（中）27日以自民黨總裁身分，與日本維新會兩位共同代表大阪府知事吉村洋文（左）和藤田文武（右），共同在東京秋葉原發表選戰開跑「第一聲」。 （歐新社）

對中路線成攻防焦點

日本眾議院選舉廿七日開跑，「對中路線」被視為這次選戰的焦點之一。面對中國持續施壓，日本首相高市早苗選前再次說明日本對「台灣有事」的應對方式，提到美軍在撤離日美兩國公民的聯合行動中若遭到攻擊，日本卻無所作為，日美同盟將會瓦解。

高市廿五日在朝日電視台的新聞節目中重申，一旦美中爆發衝突，日本並非要發動軍事行動，但會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。她進一步表示，台灣與日本的距離，大約就像東京到熱海那麼近；如果台灣發生什麼事，日本必須前往援救日本和美國公民。

高市強調，在那種情況下，日美可能會採取共同行動，而美軍若遭到攻擊，日本卻無所作為自顧逃跑，日美同盟將會瓦解。

中國外交部發言人郭嘉昆廿七日聲稱，日本沒有任何資格對「中國台灣」置喙，高市前述言論再次暴露日本右翼勢力「藉機推進再軍事化，挑戰戰後國際秩序的野心」，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

產經新聞報導，中國駐聯合國大使傅聰廿六日在紐約召開的安理會會議上，再次批評高市發表「逆歷史潮流而行的言論」，對於「台灣有事」的國會答詢，是「向外界傳遞日本可能在台灣問題上進行武力介入的錯誤訊息」，「構成對中國內政的干涉」。

傅聰還進一步主張，台灣歸屬中國是「二戰勝利的結果，也是戰後國際秩序的一部分」，並斷言日本正在對以國際法為基礎的國際秩序發起魯莽挑戰，要求日本「正視歷史、反省錯誤，並對國際社會的關切負起責任、加以妥善應對」。

對此，日本駐聯合國大使山崎和之反駁表示，中方代表對日本發表毫無根據的言論，令人遺憾，並向各國強調，戰後日本長期以來持續為國際社會的和平做出貢獻。

中國至少3次在聯合國抨擊日本

這已是高市就台海情勢發言後，中國至少第三次在聯合國對日本發動外交攻勢，包括初期以概括性方式指稱日本「干涉台灣問題」，測試國際反應，再以法理包裝，將台灣議題包裝為「既定國際法結果」，並在安理會中直接點名高市，試圖對日本政府形成政治與輿論壓力。

美國前駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）指出，高市只是公開講出美日安全圈私下談論、眾所周知的事，將「台灣有事」定義為對日本的安全挑戰，壓縮了中國的戰略操作空間，北京才會如此不滿。

另一方面，路透廿七日報導，由於日中關係緊張，日本官方規勸漁民避免前往尖閣諸島（釣魚台列嶼）作業，以免激化與北京的外交衝突。

