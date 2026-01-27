日眾議院提前改選》共同社民調：自民黨受所有年齡層廣泛支持

高市拋負責積極財政 日眾院改選聚焦經濟路線

日本首相高市早苗提前解散眾議院進行改選，盼憑藉內閣高支持率，一舉擴大國會席次，以利推動施政。「共同社」廿六日公布的選情民調顯示，高市所屬的自民黨受所有年齡層廣泛支持。高市內閣支持度則在不同媒體調查中結果殊異，「產經新聞」與「富士新聞網」（FNN）的調查繼續維持七成以上，但共同社和「朝日新聞網」的調查則呈現衰退。

共同社廿四、廿五兩天針對眾院選舉對全國選民進行電話民調，關於比例代表制選區的投票意向，表示會投給自民黨的占比最高，達廿九．二％。其中，卅歲以下年輕族群準備投給自民黨候選人的比例為廿四．五％，四十至五十九歲的中年族群為廿九．八％，六十歲以上的老年族群更達卅一．三％，顯示自民黨在所有年齡層獲得廣泛支持。

請繼續往下閱讀...

表示會投給新政黨「中道改革聯合」的受訪者，在老年族群中占廿二．九％，僅次於自民黨，但在年輕族群中僅一％。各黨中年族群的支持率，緊隨自民黨之後依次為國民民主黨七．七％、參政黨七．三％。卅至卅九歲族群中，國民民主黨支持度（十八．二％）略高於自民黨（十七．三％）。老年族群支持度排序分別為自民黨、中道、日本維新會。

至於「不支持任何政黨」的受訪者對比例代表選舉的投票意向，結果為中道四．四％、自民黨四．一％、維新會三．五％。此外，六十八．一％的受訪者表示「尚未決定」，十．三％表示「沒有想投票的政黨或政治團體」。

產經和富士新聞網民調 高市內閣支持率連4月維持逾7成

另一方面，產經和富士新聞網的聯合民調顯示，高市內閣支持率為七十．八％，為該內閣執政以來，連續四個月維持在七十％以上高點。日經新聞與東京電視台的民調顯示，高市支持率自十二月的七十五％下滑至六十七％，為上任後首次跌破七成；共同社的民調也顯示，高市內閣支持率跌至六十三．一％；朝日新聞網則顯示，高市內閣支持率暴跌至五十七．六％。

產經另詢問對於高市提前解散眾院的決定，反對者占五十三％，高於贊成的四十．二％；另有五十五．九％受訪者表示，擔憂此舉會對物價上漲應對措施帶來影響。至於高市內閣應對物價上漲的措施，有四十九．四％表示贊成，超過反對者的卅七．六％。針對眾院選舉預期結果，回答「執政黨超過在野黨」的受訪者佔比四十二．六％，回答「執政黨將與在野黨勢均力敵」佔卅六．八％；回答「在野黨超過執政黨」僅佔十三．九％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法