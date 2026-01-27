槍擊平民犯眾怒 共和黨要求調查聯邦執法策略

在聯邦執法人員24日擊斃37歲護理師普雷蒂後，大批示威者25日在明尼阿波利斯市中心集結抗議，要求移民暨海關執法局（ICE）人員撤離。（法新社）

美國聯邦執法人員廿四日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，在掃蕩非法移民行動中擊斃卅七歲男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發當地民情憤慨和全國關注。前總統歐巴馬和柯林頓均發表聲明，譴責聯邦當局暴力執法，凸顯總統川普對美國價值的「攻擊」，呼籲民眾挺身抗爭；共和黨則要求對案件和聯邦執法策略進行深入調查。川普則歸咎於明尼蘇達州民主黨領袖，「有兩名美國公民因為民主黨引發的混亂而喪命。」

2民主黨前總統表態譴責執法暴力

川普在自家社群平台「真實社群」發文，指控民主黨治理的庇護城市和州，拒絕與移民暨海關執法局（ICE）合作，將非法的外國罪犯置於守法公民之上，「是他們創造了捲入所有人的危險環境」，呼籲國會通過法案終結庇護城市。川普廿五日在華爾街日報專訪中談到，政府正全面檢視關於普雷蒂之死的始末與經過，執法人員會在某個時間點離開當地城市，但未提出確切時間點。

國土安全部長諾姆指稱，普雷蒂「持槍接近探員且行為暴力」。在缺少明確證據下，普雷蒂與七日遭擊斃的卅七歲母親古德（Renee Good），被川普政府官員指控為試圖傷害執法人員的「國內恐怖主義」，但目擊者說法和影像未能支持官方說法。

兩起平民死亡事件也引發共和黨人關切。聯邦眾議員麥考爾、聯邦參議員提里斯等數名共和黨議員，要求當局提供更多案件資訊。川普盟友、參議員芮基茲也表示，即使對ICE的支持不變，但「我們必須維護做為一個國家的核心價值觀，包括抗爭與集會的權利」。眾院國土安全委員會主席加巴里諾表示，將尋求來自海關暨邊境保衛局（CBP）、國籍暨移民局（USCIS）等移民事務負責人的證詞。

歐巴馬夫婦聲明表示，普雷蒂遇害應該為所有美國人敲響警鐘「我們國家的諸多核心價值正日益受到攻擊」。

據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心調查，美國公民對川普處理移民事務的滿意度，從去年三月的四十九％，跌至今年一月的卅八％。

