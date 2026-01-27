川普嗆祭100％關稅 加總理急滅火：無意與中國簽FTA

面對美國總統川普（右）「與中國達成貿易協議將課徵100％關稅」的威脅，加拿大總理卡尼（左）表明，無意與中國簽署自由貿易協定。（美聯社檔案照）

面對美國總統川普「與中國達成貿易協議將課徵一〇〇％關稅」的威脅，加拿大總理卡尼廿五日表明，渥太華尊重自身在「美墨加自由貿易協定」（USMCA）的責任義務，無意在未告知美墨貿易夥伴的情況下，追求與北京的自貿協議。

卡尼表示，與中國達成的貿易協議，是針對過去幾年出現的貿易議題的修正，強調該協議與USMCA完全一致，「我們無意與中國或任何其他非市場經濟體這樣做」。中國外交部發言人郭嘉昆廿六日則聲稱，中加構建「新型戰略夥伴關係」，不針對任何第三方。

卡尼本月中旬前往中國訪問，雙方達成「新的戰略夥伴關係」及一項初步貿易協議，卡尼讚揚中國是比美國更可預測的貿易夥伴。對中國電動車關稅問題上，渥太華一改此前配合美國徵收一〇〇％關稅的政策，大幅降低中國電動車關稅，藉此換取中國削減對加拿大農漁產品的高關稅。

卡尼廿日在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說中，直指國際局勢正經歷「斷裂，而非轉型」，號召澳洲、南韓、巴西、阿根廷中等強國加強合作，才能在全球權力競逐中維持影響力：「我們必須共同行動，因為我們若不在餐桌旁，就是在菜單上」。

即使卡尼並未點名任何人或國家，川普仍對其論述感到不滿，廿四日在社群平台發文寫道，「（卡尼）要是以為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」川普還警告，「中國將徹底生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的企業、社會結構及整體生活方式。」

川普廿五日持續發文，批評「加拿大正在系統性地自我毀滅，他們與中國的貿易協議將是災難性的，這將成為歷史上最糟糕的協議之一，加拿大所有企業都會搬往美國。」他對中國「正在成功且徹底吞下曾經偉大的加拿大」，感到十分難過，「我只希望他們別動冰球！」

美財長：不容許加拿大替廉價中國貨銷美「開後門」

美國財政部長貝森特廿五日接受美國廣播公司（ABC）訪問時，也附和川普論調，強調華府不能讓加拿大變成中國傾銷廉價貨物到美國的門戶，並批評卡尼在達沃斯的言論除了充滿作秀意味之外，並沒有為加拿大人民牟取最大利益。

「華爾街日報」報導，卡尼去年三月就任總理後，以「好好先生」（Mr. Nice Guy）姿態培養與川普的友好關係，試圖以強化邊境安全、遏阻芬太尼販運、提升國防支出並撤銷衝擊美科技公司數位稅等措施，來取悅川普，如今策略轉向態度強硬。分析家認為，卡尼別無選擇，只能將國家經濟帶進一場緊縮的高風險賭局中。

