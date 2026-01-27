華爾街日報：張又俠涉向美洩漏核武情資

華爾街日報獨家引述知情人士披露，中共中央軍委副主席張又俠是因為向美國洩露核心核武計畫情資，並收賄拔擢前國防部長李尚福等人，才會被查落馬。（路透檔案照）

洩密證據來自中國企中核集團

針對中共中央軍事委員會副主席張又俠（見圖，路透檔案照）落馬，「華爾街日報」廿五日獨家引述知情人士披露內情，指稱張又俠是涉嫌向美國洩露中國核心核武計畫情資，並收賄拔擢前國防部長李尚福才被盯上。分析指出，此事導致中國最高軍事決策機構陷入「真空」，恐將影響共軍短、中期重大行動的能力。

控張籌組政治派系 破壞黨團結

據報導，在中國國防部廿四日宣布對張又俠及軍委聯合參謀部參謀長劉振立展開有關嚴重違紀違法的調查前不久，中國軍方高層官員出席一場簡報會，提到張又俠受查原因是涉嫌籌組政治派系，建立具影響力的人脈，破壞中共黨內團結，以及在中央軍委會內部濫用職權；張也被控收受鉅額賄賂，在大型採購案中讓多人升官；張對一個負責軍事裝備研發和採購的重要機構的監管情況，也受到嚴格檢視。

另被控收賄拔擢李尚福

這場閉門簡報會上最令人震驚的指控，則是張又俠向美國洩露中國核武的核心技術資料，部分證據來自中國國有企業中核集團前總經理顧軍，而中共中央紀律檢查委員會（中紀委）十九日才宣布對顧軍展開調查，指其涉嫌嚴重違紀違法。中核集團負責中國民間與軍事用途等多項核計畫，當局對顧軍的調查，將張又俠與中國核工業內部的一起安全漏洞聯繫起來。

習近平已委派一個特別工作小組，對張又俠二〇〇七年至一二年擔任瀋陽軍區司令期間的情況進行深入調查，工作小組已抵達瀋陽，且是入住當地飯店而非軍事基地，因為張又俠在軍事基地內擁有強大的支援網絡。此外，當局已扣押與張又俠和劉振立一同晉升的軍官手機。與兩人有聯繫的數千名軍官，都可能成為調查對象。

專研中國菁英政治的美國中央情報局（CIA）前分析師、諮詢公司「中國策略集團」總裁強生（Christopher Johnson）表示，在肅貪行動初期，習近平試圖避免大規模清洗高層，因此並未鎖定現役高階將領和戰略飛彈部隊等關鍵部門，但他後來意識到軍中問題根深蒂固到高層難以自行解決，必須寄望「沒被污染的新一代軍官」，調查張、劉的行動是這個過程的最終結果，「這等於最高指揮階層全滅」。

重創共軍短中期重大行動戰備力

自二〇二三年夏季以來，中共已撤換陸、海、空、戰略飛彈部隊和武警部隊及主要戰區司令部的高階官員，包括負責台灣的東部戰區司令部。過去兩年半，已有逾五十名高階軍官和國防工業高層被調查或解職。在七人制的中央軍委會，目前也只剩擔任主席的習近平，以及去年十月才接任副主席的張升民。美國麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）表示，鑑於管理任何大型軍事組織的規模和複雜性，高層真空不可持續，共軍短中期內展開重大軍事行動的戰備能力，勢必受此影響。

