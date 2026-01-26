美聯邦執法人員再殺明州平民 對峙升級

遭聯邦執法官員開槍射殺的男子普雷蒂，是退伍軍人事務局的加護病房護理師，對美國總統川普在當地的移民掃蕩行動感到不滿。（美聯社檔案照）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市民眾廿四日發動大規模示威，抗議移民暨海關執法局（ICE）針對非法移民的暴力執法，一名參與示威的卅七歲男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），遭聯邦執法官員擊斃，釀成當地近三週內第二起平民遭開槍身亡事件，而且聯邦政府的說法與實況相矛盾，導致明州與聯邦政府之間本已緊張的對峙局勢急遽升級。

本月七日，ICE在掃蕩明市非法移民時，擊斃育有三名子女的卅七歲母親古德（Renee Good），但開槍的執法人員被迅速帶離現場，古德則被貼上「國內恐怖份子」標籤。廿三日，當地工會、社區等組織聯合發起大規模示威，上萬人在攝氏零下廿度的嚴寒中上街，要求ICE人員立即撤離、追究執法人員失職。

男護理師遇難 明州州長與川普互槓

根據國土安全部說法，一名邊境巡邏隊（USBP）執法人員在普雷蒂持手槍靠近並暴力拒捕後，基於自衛動機而開槍。但現場旁觀者拍攝的影片顯示，普雷蒂當時拿著手機，一邊拍攝一邊走近執法人員和兩名被壓制的示威女子之間，執法人員向他噴灑辣椒水，隨後幾人抓住並強迫他跪倒在地，一名執法人員從普雷蒂身上拿走一把槍。幾秒鐘後，一名執法人員對著普雷蒂背部連開四槍，另一人也似乎朝普雷蒂開槍。

退伍軍人事務局的加護病房護理師普雷蒂是美國公民，也是合法持槍者，除交通罰單外沒有犯罪紀錄。然而，國土安全部長諾姆指控普雷蒂製造暴力，但並未說明普雷蒂在現場是否拔槍。明州州長華茲則痛批，聯邦執法人員的手段「令人作嘔」，州政府將主導事件調查。然而，明州警方透露，聯邦政府已阻止當地警方展開調查。

華茲事發後與白宮聯繫，呼籲總統川普終止在明州非法移民執法行動。明市市長佛雷（Jacob Frey）也怒斥，「究竟還要有多少居民、多少美國人喪命或重傷才會停止？」

然而，川普態度強硬，反控州長和市長「煽動叛亂」。局勢緊繃之際，維持國土安全部等聯邦政府大部分機構運作的撥款法案，將於本月底到期。共和黨掌握多數的聯邦眾議院已通過將預算延至九月，但參院尚未點頭。隨著執法人員槍擊公民事件再次發生，愈來愈多民主黨參議員表態將撤回支持，聯邦政府恐怕再度「斷炊」。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市民眾24日發動大規模示威，抗議移民暨海關執法局（ICE）針對非法移民的暴力執法。（路透）

