加國與中若簽貿易協議 川普威脅100％關稅

美國總統川普（右）與加拿大總理卡尼（左）近來頻頻爆發口水戰，川普24日更威脅卡尼，若渥太華當局與北京達成貿易協議，美國將對加國輸美商品加徵100％關稅，警告加國別想成為中國商品進入美國的「轉運港」。（美聯社檔案照）

「別想成為中國商品進入美國的轉運港」

美國總統川普與加拿大總理卡尼近來頻頻爆發口水戰，川普廿四日更威脅才剛與中國解決貿易爭端的卡尼，若渥太華當局與北京達成貿易協議，美國將對加國輸美商品加徵一〇〇％關稅，警告加國別想成為中國商品進入美國的「轉運港」。

川普在自家社群平台「真實社群」發文稱呼卡尼「州長」，暗酸加國宛如美國第五十一州，並稱如果卡尼「以為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。中國會把加拿大徹底生吞活剝，包括摧毀加拿大企業、社會結構和生活方式。若加拿大與中國達成（貿易）協議，所有進入美國的加拿大商品，都將立即面臨一〇〇％的關稅」。川普在另一發文中表示，「世界最不需要的就是中國接管加拿大。這絕對不可能發生，連想都不要想！」

請繼續往下閱讀...

卡尼甫於本月中旬訪中時解決加中貿易爭端，並在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」上敦促較小國家聯合起來，對抗世界大國經濟脅迫。川普在同一場合指責卡尼對美國不夠感恩，聲稱「加拿大靠美國生存」，還要卡尼「下次發言時，記住這一點」。

否認要與中國簽自貿協定 加國︰僅就關稅問題和解

據了解，加國將向中國的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，中國則可望降低對加國農漁產品的關稅。卡尼在北京期間表示，鑑於美國貿易政策的不確定性，加國企業不願投資和招聘，因此與中國達成協議是必要的，並直言目前中國比美國「可靠」。

加國負責美加貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在X平台澄清，渥太華並未尋求與北京達成自由貿易協定，僅就某些關稅問題與中國達成和解。他還提到，加國和美國在經濟和安全領域建立卓越夥伴關係，將繼續致力於確保此一關係的未來惠及兩國勞工和企業。

「彭博」報導，川普最新加徵關稅的威脅可能預示，隨著美、加和墨西哥準備在今年審查「美墨加協定」（USMCA），未來數月三國之間預料出現更多對峙局面。

中國是加國第二大貿易夥伴，雙邊年貿易額約八百億美元，不到美加一兆美元年貿易額的十分之一。川普對汽車、鋼鐵、鋁和木材等行業徵收的關稅，嚴重損害加國關鍵產業，但其他許多商品若按照USMCA條款輸美，仍可享有免稅待遇。隨著USMCA今年將強制審查，這項豁免面臨風險。分析家警告，失去USMCA將使加國對美出口實際關稅，遠高於目前估計的五％至七％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法