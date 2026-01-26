張又俠落馬 我官員︰懂作戰的高階將領 習都清掉了

習近平（路透檔案照）

中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉「嚴重違紀違法」，遭立案調查。中央軍委機關報「解放軍報」昨日社論更指張、劉二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。我官員昨日受訪表示，中共領導人習近平把懂作戰的高階將領都清掉了，將對解放軍內部產生極大心理震撼。對台灣而言，要更加提高警覺。

熟稔兩岸情勢的官員指出，中共軍方高層遭到大規模整肅，看來習近平已控制局面，但風暴能否平穩下來，還需一段時間。此為中共建政以來，罕見的軍方大清洗，兩位軍委副主委相繼出事，擁有實權的幹部，全部都被清理掉了。

「台灣要高度警戒、密切觀察！」官員談及，張又俠具有實戰經驗，也有「紅二代」背景，其父親張宗遜是中共開國將領，連他都被清洗，可見軍方內部鬥爭激烈，習近平定於一尊，台灣要非常小心，此事非同小可。

解放軍報廿五日在頭版發表社論，指出張、劉兩人嚴重辜負信任重託，「嚴重破壞踐踏軍委主席負責制」，「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」，對兩人立案審查調查，再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，要求全軍兵官堅決擁護中共中央決定，在思想與行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致，堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。

官員分析，解放軍報社論特別點名張、劉二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，軍委主席是習近平，由此可見，此事不是只有重大貪腐，更嚴重的是「忠誠」問題，顯然是侵犯了軍委主席的職權。前幾次中共高階將領出事，張都沒有受到影響，研判這次是忠誠問題。中共是槍桿子出政權，軍方高層一直是重要的觀察指標，這是赤裸裸權力鬥爭的結果。

官員談及，二〇二二年習近平延任，「習思想」、「習核心」都不容挑戰，高度懷疑身邊的人沒有效忠，中央軍委七人中已有五人落馬，僅剩習近平、張升民兩人，而且張是管「紀律」的，懂作戰能力的高階將領都被習近平清掉了，這對解放軍內部會產生極大的心理震撼。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，張又俠落馬顯示習近平已無法承受任何不確定的忠誠；當最高領導人必須不斷透過清洗，來確認體制是否仍在掌控之中，就代表權力已進入高度內耗狀態。

