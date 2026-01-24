聯合國：中國強迫勞動規模 令人震驚

穆斯林學員在新疆和田職業技能教育培訓中心一座成衣廠工作的檔案照。（美聯社）

由聯合國人權理事會任命的當代奴隸制、文化權利、種族主義及人口販賣問題等多領域特別報告員與獨立專家，於廿二日共同發表聲明，控訴在中國新疆及其他地區的少數民族，持續遭受強迫勞動的規模與嚴重程度令人震驚，可能構成危害人類罪。

他們指出，在新疆西部及中國多個省份，維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及藏族等族群，存在國家強制勞動的系統性模式，其脅迫手段極其嚴重，可能構成強迫移轉與奴役，進而構成危害人類罪。

專家進一步分析，中國政府推行的「勞轉扶貧」（勞務輸出／就業扶貧）計畫實為強迫勞動的工具，強制少數民族人士前往各地工作並實施系統性監控與剝削。受害者因恐懼遭受懲罰或任意拘留，根本無權拒絕或更換工作。據了解，二〇二一年至二五年的「新疆五年規劃」推估有一三七五萬人次被「勞轉」，實際人數可能已創新高。

重塑少數民族文化認同

同樣的壓迫也發生在藏族地區，推估至二四年受影響人數接近六十五萬，甚至出現「全村搬遷」情形，政府疑似利用脅迫手段製造居民同意的假象。統計指出，自二〇〇〇年至二五年間，約有三三六萬藏人受政府計畫影響，被迫重建房屋並從游牧生活轉變為定居居民。聯合國專家直言，這種勞動力轉移是中國政策的一部分，旨在以扶貧為幌子，強行重塑少數民族的文化認同，敦促在中國有業務或採購商品的投資者和企業進行人權盡職調查。

中國外交部發言人郭嘉昆廿三日駁斥相關說法為「捏造臆想」且「站不住腳」，強調中方致力於保護人權。他敦促專家尊重西藏與新疆發展進步的事實，切勿淪為反華勢力工具。北京一貫否認侵權指控，主張相關舉措是透過提供高薪工作，協助低收入農村居民減少貧困。

