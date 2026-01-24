格陵蘭協議架構「新瓶裝舊酒」

冷戰時期，美國曾在格陵蘭設立多達十七座軍事基地，駐軍超過一萬人。圖為目前美軍在格陵蘭的唯一一座基地「皮圖菲克基地」。（歐新社檔案照）

美在防衛區域享有「專屬管轄權」

美國總統川普與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」，藉此緩解美國關稅與軍事威脅。雖然各方未公開協議細節，但從川普與北約秘書長史托騰伯格透露的訊息推斷，外界認為其內容與美國、丹麥早在一九五一年簽訂的防禦協議相當類似。

「更新」一九五一年防禦協議

根據美國有線電視新聞網（CNN）整理，這份架構可能包含多項重點：商討更新一九五一年防禦協議、美國取得設置「金穹」飛彈防禦系統在內的全面防衛權限、明文禁止北京與莫斯科在格陵蘭活動、要求北約承擔更多格陵蘭防衛責任，以及增加美國對當地礦產的開發權。

其實美國依據一九五一年簽訂的無限期協議，早已在格陵蘭防衛區域享有「專屬管轄權」。在不損及丹麥主權的前提下，美方可在該區域部署軍人、安裝設備、提供維安，並管制船隻與飛機進出。川普此前卻在專訪中強調對格陵蘭「所有權」的主張，認為所有權能達成租約或條約無法實現的目標。具體的新協議預計最快於下週，由美國、丹麥與格陵蘭三方工作小組會議敲定。

美國政治新聞網「Politico」同樣指出，既有的防禦協議已允許五角大廈在格陵蘭建立基地，並按需要派駐部隊。儘管程序上需經哥本哈根同意，丹麥政府幾乎未曾阻攔。前五角大廈北極事務副助理部長弗格森表示，該協議賦予美國極大彈性，可自主判斷安全需求並採取行動。

擴大駐軍 美須投入大量資金

冷戰時期，美國曾在格陵蘭設立多達十七座軍事基地，駐軍超過一萬人，使其成為監測蘇聯飛彈與測試核生存能力的關鍵據點。冷戰結束後，一九五五年的駐軍地位協議，為目前美軍唯一在格的「皮圖菲克基地」提供法理依據。即使格陵蘭非美國領土，美軍仍能於當地自由行動。若未來要擴大駐軍，美國須投入大量資金，並在短暫的溫暖季節更新老舊設施與後勤系統。

對於這份新協議，負責北約事務的前五角大廈副助理部長湯森認為「很大部分是新瓶裝舊酒」；瑞典國會議員索德則指出，美國在格陵蘭議題上的主張已犯下大錯，先前支持華盛頓的聲浪正逐漸轉向。

